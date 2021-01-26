BUDO’nun hangi seferleri iptal edildi?
Son dakika haberi: Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri iptal edildi. Peki BUDO’nun hangi seferleri iptal edildi? İşte iptal olan BUDO seferleri.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.