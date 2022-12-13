BUDO seferlerinden bazıları daha iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının daha olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının daha olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Gün içerisinde bazı seferler de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.