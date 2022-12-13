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Aktüel BUDO seferlerinden bazıları daha iptal edildi
Aktüel

BUDO seferlerinden bazıları daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının daha olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 19:10:00 -
BUDO seferlerinden bazıları daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının daha olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Gün içerisinde bazı seferler de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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