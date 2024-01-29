Buckingham Sarayı açıkladı! İngiltere Kralı Charles taburcu edildi: yeniden yapılanma gelecek
Dünya merak ediyordu: Kasım ayında 75 yaşına giren İngiltere Kralı 3. Charles, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklama...
Kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles, iyi huylu prostat büyümesi için tedavi gördü.
İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden çıktı. Buckingham Sarayı, Kral'ın planlı tıbbi tedavisinin ardından öğleden sonra taburcu edildiğini açıkladı.
Kralın Sağlık Durumu
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral'ın iyileşme sürecinin devam ettiği ve gelecekteki kamu görevlerini yeniden planladığı belirtildi. Kral ayrıca sağlık ekibine ve hastane ziyaretine destek verenlere teşekkür etti ve son günlerde aldığı tüm mesajlar için minnettar olduğunu dile getirdi.
Geçmiş Açıklamalar
Kralın, prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği daha önce duyurulmuştu. Buckingham Sarayı'nın 26 Ocak'taki açıklamasında, Kral'ın Clarence House sarayından ayrılarak hastaneye gittiği bildirilmişti. Açıklamada ayrıca, Kral'ın geçen hafta kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür ettiği ve hastalığının halk sağlığı konusunda farkındalık yarattığını öğrenmekten mutluluk duyduğu ifade edilmişti.
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Kral Charles'ın Sağlık Durumu
Kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda, Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için düzeltici prosedürden geçirileceği belirtilmişti. Kral Charles'ın eşi Kraliçe Camilla ile birlikte The London Clinic isimli özel hastaneye gittiği basına yansıyan görüntülerde yer almıştı.