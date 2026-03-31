Levent Gültekin, Özgür Özel'i rezil kepaze etti: Ak Parti pat diye ihraç ederken sen niye koruyorsun bu adamı abi?

CHP Genel Merkezi, 21 yaşındaki belediye çalışanıyla otel odasında fuhuş yaparken basılan Özkan Yalım hakkında CHP üyeliğini askıya alıp disiplin süreci için mahkeme kararını bekleyeceğini açıklamıştı.

Gazeteci Levent Gültekin kendi YouTube kanalında CHP’nin bu kararını sert sözlerle eleştirdi.

CHP'Yİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM

CHP’yi şaşkınlıkla izlediğini ifade eden Gültekin şunları söyledi: “Üyeliği askıya alınmış! İhraç yok ve mahkeme karanını bekleyeceklermiş. Arkada o zaman İmamoğlu, Zeydan Karalar konusunda niye mahkemeye kararı beklemiyor da Uşak konusunda karar bekliyorsun. Bütün ülke görüyoruz Uşak’ta büyük bir kepazelik var. CHP yönetiminin de bu kepazelikten çok önceden haberi olduğu ortaya çıktı. Şu anda Kadın kolları başkanı çıkmış 21 yaşındaki genç bir kızın metres olmasını savunuyor. Bunu savunamazsınız. İhraç etmeye elleri varmıyor. Mahkeme kararı bekliyorlarmış. Niye çünkü bir belediye başkanının 21 yaşındaki kızı sevgili yapmasını normal görüyorlar. Bu özel hayat değil. Bu tip şeyler CHP’ye çok zarar veriyor."

UÇKURU DAHA MI ÖNEMLİ

"Adapazarı Belediye Başkanı'nın hovardalığı ortaya çıktığında AK Parti pat diye disipline sevk edip ihraç ediyor. Abi sen niye yapmıyorsun bunu? Sebep ne? Arkadaşlık ilişkin, CHP'yi başkanın uçkuru Türkiye’nin CHP’ye güveninden daha mı önemli. İhraç etmiyorsun, partiden atmıyorsun sonra çıkıyorsun utandım diyorsun. Abi senin işin utanma değil. Ne koruyorsun sen bu adamı nasıl ilişkin var ki bu adamı korumak zorundasın? Nasıl bir ahlaki zafiyetiniz var?"