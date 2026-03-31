  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AKOM'dan İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor "Aç köpekler" birbirini yedi! MASAK, Yeni Şafak’ın ‘yetki devri’ haberine açıklık getirdi! Malvarlığını dondurma düzenlemesine son nokta! Siyonistler günden güne yalnızlaşıyor İsrail Avrupa ülkesini düşman ilan etti CHP’de vurgunun ucu Ankara’ya uzandı Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan işi bu kez ciddiye bindi! AK Parti Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırmayı tartışıyor Cumhuriyet’in utanç manşeti hâlâ hafızalarda! Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin 11. Yılı Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Ak Partili isim yanıtladı Dış ticaret istatistikleri açıklandı! İhracat 21 milyar doları aştı Özel’in Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkması olay oldu! “Bu bir ‘takip’ meselesi değil, açık bir ayrışmadır”
Gökyüzünde 7 tonluk devasa gölge! Çin yeni silahıyla dünyaya meydan okudu
Gündem

Gökyüzünde 7 tonluk devasa gölge! Çin yeni silahıyla dünyaya meydan okudu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Gökyüzünde 7 tonluk devasa gölge! Çin yeni silahıyla dünyaya meydan okudu

Çin, havacılık teknolojisinde dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atarak 7 ton sınıfındaki ağır yük taşıyıcı insansız hava aracı Çangying-8 (CY-8)'in ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hınan eyaletindeki Cıngcou şehrinde yapılan testlerde, dev İHA’nın pistten sadece 280 metrelik kısa bir mesafe kat ederek havalanması, zorlu arazi koşullarında ve savaş alanlarında kullanım kapasitesini gözler önüne serdi.

Çin, 7 ton sınıfı ağır yük taşıyıcı insansız hava aracı (İHA) Çangying-8'in (CY-8) deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Kuzey Endüstrisi Grup Şirketine (NORINCO) bağlı Pekin Beyfang Çangying İHA Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen ağır taşıyıcı İHA'nın deneme uçuşu Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrindeki bir havaalanında yapıldı.

CY-8, deneme uçuşunda pistte 280 metrelik bir hareketin ardından havalanarak 30 dakikalık bir uçuş yaptı. Deneme uçuşunda hava aracının akıllı uçuş kontrol, uçuş elektroniği, güç ve yakıt sistemleri ile uçuş performansı test edildi.

 

17 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı İHA, 18 metreküplük yük alanı ve 3,5 ton yük taşıma kapasitesiyle 7 tona kadar kalkış yapabiliyor.

Geleneksel kargo yükleri haricinde soğuk ve taze zincir ürünlerinden acil durum malzemelerine dek farklı yükleri taşıyabilen hava aracı 3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip bulunuyor.

Kısa iniş kalkış kabiliyeti sayesinde yüksek platolardan açık deniz adalarına dek her türlü coğrafi alanda kullanılabilen CY-8'in, uzun mesafe lojistik taşıma desteği, acil durum kurtarma ulaştırması, sınır bölgelerine tedarik ve karmaşık arazi operasyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23