U21 Milli Takım maçında şok olay! Egemen Korkmaz bir anda yere yığıldı
U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı. Egemen Korkmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı
U21 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, karşılaşmanın 36. dakikasında saha kenarında bir anda yere yığıldı.
Egemen Korkmaz için sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu ve oyun alanına ambulans girdi.
Egemen Korkmaz için sağlık ekiplerinin müdahalesi sürerken futbolcular soyunma odasına gönderildi.
Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Egemen Korkmaz'ın bilincinin yerinde olduğu kaydedildi.