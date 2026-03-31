Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ataşehir'de hafif bir trafik kazası geçirdi.
A Spor'da yer alan habere göre Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken, şoförü ise hafif yaralandı. Kazadaki diğer araçta da herhangi bir problem olmadığı ifade edildi.
Başkan Saran'ın kazanın kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.