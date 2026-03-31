16 kaçak göçmen daha yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 16 kaçak göçmen güvenlik birimleri tarafından Hatay'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun ve İskenderun-Adana kara yolunda şüphelendikleri 4 aracı durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.