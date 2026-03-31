Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Ak Partili isim yanıtladı Dış ticaret istatistikleri açıklandı! İhracat 21 milyar doları aştı Özel’in Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkması olay oldu! “Bu bir ‘takip’ meselesi değil, açık bir ayrışmadır” Savcı Sayan duyurdu! CHP’den istifa eden Mesut Özarslan yarın AK Parti’ye katılıyor! Yine aynı terane! Seçimle gelenin yeri adliye koridorları değilmiş! TÜİK duyurdu: İşsizlik rakamları belli oldu! İBB ekibinin çapsızlığı: ‘Bu işin ustasıyız’ dediler yan binayı da yıktılar Milyonlarca öğrenciye af yolda! Makamı boyuna uydurdular! Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması!
Terörist İsrail'den savaş suçu
Dünya

Terörist İsrail'den savaş suçu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Terörist İsrail'den savaş suçu

Açıklamalarda bulunan Lübnan Başbakanı Selam "İsrail'in ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alması savaş suçu" ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyinde sağlık ekiplerini hedef almasının "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Selam, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu'yu kabul etti.

Ihekweazu, DSÖ'nün Lübnan'daki sağlık sektörüne desteğini sürdürdüğünü belirterek, tıbbi yardımlar taşıyan 3 uçağın Lübnan'a ulaştığını ifade etti.

Selam ise DSÖ'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "İsrail'in güneyde ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alması savaş suçudur. Aynı şekilde gazetecileri ve sivilleri hedef alan saldırılar da bu kapsamındadır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 52 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor
Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

Dünya

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti
Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti

Dünya

Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti

Siyonistler günden güne yalnızlaşıyor İsrail Avrupa ülkesini düşman ilan etti
Siyonistler günden güne yalnızlaşıyor İsrail Avrupa ülkesini düşman ilan etti

Avrupa

Siyonistler günden güne yalnızlaşıyor İsrail Avrupa ülkesini düşman ilan etti

Soykırımcı İsrail Lübnan'ı da işgal etti: Gazze'deki gibi tüm evleri yıkacağız!
Soykırımcı İsrail Lübnan'ı da işgal etti: Gazze'deki gibi tüm evleri yıkacağız!

Dünya

Soykırımcı İsrail Lübnan'ı da işgal etti: Gazze'deki gibi tüm evleri yıkacağız!

İspanya'dan İsrail'in alçaklığına tepki
İspanya'dan İsrail'in alçaklığına tepki

Dünya

İspanya'dan İsrail'in alçaklığına tepki

