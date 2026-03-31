İşte ütü derdini tarihe karıştıran 3 sihirli hamle! Kıyafetleriniz jilet gibi olacak...

Ev işleri bazen zihni boşaltan huzurlu bir aktivite gibi görünse de, konu ucu bucağı görünmeyen ütü yığınları olunca işin rengi tamamen değişiyor. Özellikle yaz aylarının o kavurucu sıcaklarında, bir köşede dağ gibi biriken ve ütülenmeyi bekleyen kıyafetlere bakmak bile insanın enerjisini tüketmeye yetiyor. Ancak çamaşır yıkama ve asma rutininizde yapacağınız birkaç küçük değişiklik, sizi bu dertten tamamen kurtarabilir. İşte ütü masasını bir daha açtırmayacak 3 pratik ipucu!