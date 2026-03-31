Kurtulmuş'tan Siyonist İsrail'in idam yasasına sert tepki: Bu apaçık bir zulümdür
Gündem

Kurtulmuş’tan Siyonist İsrail’in idam yasasına sert tepki: Bu apaçık bir zulümdür

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kurtulmuş’tan Siyonist İsrail’in idam yasasına sert tepki: Bu apaçık bir zulümdür

TBMM Başkanı Kurtulmuş, işgalci İsrail meclisinin Filistinli esirler için onayladığı skandal 'idam yasası'nı, "Devlet gücünü ölüm yetkisine dönüştüren tehlikeli bir eşik ve apaçık bir zulüm" sözleriyle lanetledi.

Siyonist rejimin Batı Şeria’daki direnişi kırmak adına yargı kılıfıyla getirdiği idam düzenlemesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Kurtulmuş, bu kararın etnik aidiyete dayalı ırkçı bir uygulama olduğunu vurguladı. Savaş suçlusu Netanyahu’nun desteğiyle yasalaşan düzenlemenin uluslararası hukuku hiçe saydığını belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyayı bu barbarlığa karşı sessiz kalmamaya ve safını belli etmeye çağırdı.

Kurtulmuş, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirleri hedef alacak skandal 'idam cezası yasası'nı onaylamasını, "Bu durum devlet gücünü ölüm yetkisine dönüştüren tehlikeli bir eşiktir" sözleriyle değerlendirdi.

Kurtulmuş, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirleri hedef alacak skandal 'idam cezası yasası'nı onaylamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Kurtulmuş, yasaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Knesset, Filistinli mahkûmlara idam cezası getiren düzenlemeyi savaş suçlusu Netanyahu’nun da desteğiyle yasalaştırdı. Düzenleme, Batı Şeria’da ölümle sonuçlandığı iddia edilen “terör” eylemlerinde Filistinliler için idam yolunu açarken, İsrail vatandaşları bakımından farklı bir ceza rejimi öngörüyor. İsrail’de son idam infazı 1962’de uygulanmıştı ve yasa muhtemeldir ki Yüksek Mahkeme denetimine götürülecek. Knesset’te kabul edilen bu düzenleme fiili işgali ceza hukuku kisvesi altında kalıcılaştırma girişimidir. Bu durum, kimlikleri esas alarak devlet gücünü ölüm yetkisine dönüştüren tehlikeli bir eşiktir. Etnik aidiyete göre işleyen ayrımcı ceza rejimi tahkim edilmektedir. Aynı fiil bakımından bir topluluğa idam, diğerine başka bir yaptırım öngören yaklaşım hukuki değildir; apaçık bir zulümdür."

"TÜM DEVLETLER SAFINI BELLİ ETMELİDİR"

Kararı "barbarlık ve insanlık dışı" olarak değerlendiren Kurtulmuş şunları ifade etti:

"İsrail yönetimi, Gazze’de sürdürdüğü soykırımı şimdi de yargı düzeni üzerinden Batı Şeria’ya taşıma niyetini açıkça ortaya koymuştur. İşgal altında yaşayan Filistinlilere karşı ölüm cezasını uygulamaya teşebbüs etmek, adil yargılanma ilkesi başta olmak üzere tüm temel prensiplere açık saldırıdır. Netanyahu hükûmeti, bir kez daha meselenin Filistin halkını hukuk önünde de eşit insan saymayan bir tahakküm düzenini kalıcı hâle getirmek olduğunu göstermiştir. Bu yasa, uluslararası sistemin meşruiyet krizini daha da derinleştirecektir. Uluslararası toplum, İsrail parlamentosunun bu menfur kararını birkaç cılız açıklamayla geçiştirirse, İsrail hükümetini ve benzer ırkçı, ayrımcı, apartheid uygulamalarını da cesaretlendirmiş olacaktır. Mesele artık ahlâkî, siyasi ve medeni bir turnusol kâğıdıdır. Tüm devletler safını belli etmelidir. Ya insan hayatını evrensel bir değer olarak savunacaklar ya da kimliğe göre değişen bir hukuk sistemine sessiz kalacaklar. Biz, bu barbar, insanlık dışı kararın takipçisi olacağız. Parlamentolar, uluslararası kuruluşlar ve hukuk mercileri nezdinde gerekli tüm girişimlerin yürütülmesi için çağrımızı açık biçimde yineliyoruz. İsrail hükûmeti şunu bilmelidir ki işgali kalıcılaştıran her adım, insaf ve vicdan sahibi geniş kitlelerce lanetlenecek, İsrail’in meşruiyetini ortadan kaldıracaktır."

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Hırvatistan’a işbirliği mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hırvatistan'a işbirliği mesajı

Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Hırvatistan’a işbirliği mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile görüştü

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş’te Romanya Senato Başkanı Abrudean ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş'te Romanya Senato Başkanı Abrudean ile görüştü

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş’te Romanya Senato Başkanı Abrudean ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş Cuma namazını Bükreş Merkez Cami’de kıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Cuma namazını Bükreş Merkez Cami'de kıldı

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş Cuma namazını Bükreş Merkez Cami’de kıldı

Numan Kurtulmuş'tan dünyaya "Büyük İsrail" uyarısı! "Oynanan kirli oyunun farkındayız!"
Numan Kurtulmuş'tan dünyaya "Büyük İsrail" uyarısı! "Oynanan kirli oyunun farkındayız!"

Gündem

Numan Kurtulmuş'tan dünyaya "Büyük İsrail" uyarısı! "Oynanan kirli oyunun farkındayız!"

Yorumlar

İlle de yeni anayasa

Sayın başkanımız yeni anayasa çalışmalarının esas mimarıdır.Terörsüz Türkiye roprunu çok güzel hazırlattı.Şimdi mecliste yasalaşima çalışmalrı içerindedir büyük ihtimalle. Bahceciler yakın zamanda bu konuyla alakalı bilgileri öfkeli bir şekilde açıklar.Açıklama ve itiraz gelebilecek milliyetci kesimi yumuşatma görevi Bahcecinin.

Bilerek mi ,tesadüf mü

Yıllarca hemen bütün tv kanalları ,gazete yazıları pkk sempatizanı olan aydınlar,yazarlar ,öğretim üyeleri tercih edildi.Bir tesadüf mü acaba.Mesela sonradan dem vekili olan Cengiz Cavdar ,,mesela prof.Doğu Ergil vs..Aynı zamanda bunlar sol görüşlü de..
