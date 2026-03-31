Gökyüzünde yeni avcı: Kamikaze İHA’lara ucuz ve hızlı çözüm

Airbus ve Frankenburg Technologies, kamikaze İHA tehditlerine karşı geliştirilen jet motorlu önleme İHA’sı “Bird of Prey” sisteminin ilk gösterim faaliyetini Almanya’daki bir askeri eğitim sahasında başarıyla tamamladı. Gerçekçi bir görev senaryosu altında icra edilen testte sistem; orta ölçekli bir kamikaze dronu otonom olarak aradı, tespit etti ve sınıflandırdı. Tanımlama sürecinin ardından Mark I füzesi ateşlendi. Paylaşılan videoda tehdidin imha anına ilişkin görüntü yer almadı.

Mark I füzesi, Frankenburg Technologies tarafından geliştirilen ve düşük maliyetli olduğu belirtilen bir “mini anti-İHA füzesi”dir. Keza Frankenburg Technologies’in hedefi, mevcut sanayi standartlarına göre “10 kat daha uygun fiyatlı ve 100 kat daha hızlı üretilebilecek” füze sistemleri geliştirmek.

Test sonrası konuşan Airbus CEO’su Mike Schoellhorn, mevcut jeopolitik ve askeri konjonktürde kamikaze dronlara karşı savunmanın acil bir taktik öncelik olduğunu vurguladı. Schoellhorn, “Bird of Prey ve Frankenburg’un uygun maliyetli Mark I füzeleri ile silahlı kuvvetlere asimetrik çatışma sahalarındaki kritik bir boşluğu dolduran, maliyet etkin bir önleyici sunuyoruz. Bu sistemin Airbus’ın hava savunma muharebe yönetim yazılımına entegrasyonu, operasyonel bir kuvvet çarpanı görevi görmektedir.” açıklamasında bulundu.

DOKUZ AYDA PROTOTİPTEN UÇUŞA

Projenin başlamasından sadece dokuz ay sonra gerçekleştirilen test, modern hava savunması için tanımlayıcı bir adım olarak nitelendiriliyor. Modifiye edilmiş bir Airbus Do-DT25 İHA’sı temel alınarak geliştirilen Bird of Prey prototipi; 2,5 metre kanat açıklığına, 3,1 metre uzunluğa ve 160 kg maksimum kalkış ağırlığına sahiptir. Test uçuşunda 2 adet Mark I füzesi taşıyan platformun operasyonel versiyonunun, 8 adede kadar füze taşıma kapasitesine sahip olması öngörülmektedir.

MARK I FÜZESİ

Frankenburg Technologies CEO’su Kusti Salm, bu entegrasyonun düşük maliyetli ve seri üretilebilir yeni bir füze sınıfının drona ilk kez uygulanması olduğunu belirterek, hava savunmasında yeni bir maliyet eğrisi oluşturduklarını ifade etti. Mark I füzesinin teknik özellikleri şunlardır:

Boyut ve Ağırlık: 65 cm uzunluğa ve 2 kg’dan az ağırlığa sahip olup, bugüne kadar geliştirilen en hafif güdümlü önleyicidir.

Harp Başlığı: Hedefleri yakın mesafeden etkisiz hale getirmek üzere tasarlanmış parçalanma tipi (fragmentation) harp başlığı taşımaktadır.

Performans: Yüksek ses altı hızda çalışan “at-unut” (fire-and-forget) tipi füze, 1,5 kilometreye kadar etkili menzile sahiptir.

Şirketin açıklamasına göre Bird of Prey, Airbus’ın Entegre Muharebe Yönetim Sistemi (IBMS) merkezli komuta kontrol sistemleri aracılığıyla NATO’nun entegre hava savunma mimarisiyle sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliğiyle sistem, çok katmanlı hava ve füze savunma çözümlerinin mobil ve tamamlayıcı bir parçası olma potansiyeli taşımaktadır. Airbus ve Frankenburg, sistemi operasyonel hale getirmek amacıyla 2026 yılı boyunca canlı harp başlığı ile ek test uçuşları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.