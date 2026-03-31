  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yine aynı terane! Seçimle gelenin yeri adliye koridorları değilmiş! TÜİK duyurdu: İşsizlik rakamları belli oldu! İBB ekibinin çapsızlığı: ‘Bu işin ustasıyız’ dediler yan binayı da yıktılar Milyonlarca öğrenciye af yolda! Makamı boyuna uydurdular! Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması! Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz" CHP’lilere dokunan yanıyor! Tacizi ifşa etti hayatıyla ödedi DHKP-C'li teröristlerin tepesine binildi! Gözaltılar var Ünlü yazardan hobi bahçeleri çıkışı! 'Cezalandırmak yerine denetleyin'
Siyaset Başkan kağıtta yazılanları okudu! Dilek İmamoğlu bombası… Mahkemede Ekrem'e el altından gizli not
Başkan kağıtta yazılanları okudu! Dilek İmamoğlu bombası… Mahkemede Ekrem'e el altından gizli not

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan kağıtta yazılanları okudu! Dilek İmamoğlu bombası… Mahkemede Ekrem'e el altından gizli not

CHP’liler iyice şımardı. Mahkeme salonlarını oyun alanına çevirmeye kalkan CHP’liler şimdi de “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’na el altından not vermeye kalktı. Mahkeme başkanı notu herkesin içinde okudu. O anlar şaşkınlığa neden oldu.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasının 13. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada İstanbul 1 No’lu Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu hukuki değerlendirmelerde bulundu. Ardından mahkeme başkanı dün duruşma bittikten sonra salonda bir not bulunduğunu ve kendisine getirildiğini aktararak, “Sayın Başkan diye başladığı için bana yazıldığını düşünerek arkadaşlar notu bana getirdi” dedi.

 

Notun içeriğinde “cumhurbaşkanlığı adaylığı, Dilek Hanım” gibi ifadeler olduğunu söyleyen mahkeme başkanı, notun Ekrem İmamoğlu’na yazıldığını ifade etti.

Mahkeme başkanı notu okuduktan sonra İmamoğlu’na, “bazı ifadeleriniz, Dilek Hanım’ın cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanması üzerine algılanmış. Size birisi bunu iletmek istemiş, sahibini bilmiyoruz, gelirse veririz” dedi.

Ekrem İmamoğlu ise notu alabileceğini söyledi. Başkan, “Not alışverişine izin veremeyiz, ‘örgüt iddiası’ söz konusu” şeklinde cevap verdi.

 

Ardından duruşma savcısı, tutukluluğa ilişkin mütalaa vermek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaanın açıklanması için duruşmaya 1 saat ara verdi.

Aranın ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner, Evren Şirolu ile Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Birlik ve Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu yönünden mevcut delil durumu, sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti gözetilerek bu aşamada tahliyelerine karar verilmesini diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ekrem İmamoğlu: Ben basiretsiz bir suç örgütü lideriyim!
Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi fena yakalandı! Resmi belgede sahtecilik iddiası
Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu
Kodesteki şarlatandan pişkin mesajlar! Yolsuz Ekrem Silivri’den hadsizlik saçtı
Trump, Erdoğan için ‘Harika lider’ dedi, Ekrem cezaevinde çatladı!
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türk

Adam hırsızlıkta asrın rekorunu kırmış hâlâ başkan olur yırtarım ben olmazsam akrabam olsun yine yırtarım kafasında yav he he söylenenler külli iftira bışkan olucek adamsın vesselam
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23