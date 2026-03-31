Başkan kağıtta yazılanları okudu! Dilek İmamoğlu bombası… Mahkemede Ekrem’e el altından gizli not

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasının 13. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada İstanbul 1 No’lu Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu hukuki değerlendirmelerde bulundu. Ardından mahkeme başkanı dün duruşma bittikten sonra salonda bir not bulunduğunu ve kendisine getirildiğini aktararak, “Sayın Başkan diye başladığı için bana yazıldığını düşünerek arkadaşlar notu bana getirdi” dedi.

Notun içeriğinde “cumhurbaşkanlığı adaylığı, Dilek Hanım” gibi ifadeler olduğunu söyleyen mahkeme başkanı, notun Ekrem İmamoğlu’na yazıldığını ifade etti.

Mahkeme başkanı notu okuduktan sonra İmamoğlu’na, “bazı ifadeleriniz, Dilek Hanım’ın cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanması üzerine algılanmış. Size birisi bunu iletmek istemiş, sahibini bilmiyoruz, gelirse veririz” dedi.

Ekrem İmamoğlu ise notu alabileceğini söyledi. Başkan, “Not alışverişine izin veremeyiz, ‘örgüt iddiası’ söz konusu” şeklinde cevap verdi.

Ardından duruşma savcısı, tutukluluğa ilişkin mütalaa vermek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaanın açıklanması için duruşmaya 1 saat ara verdi.

Aranın ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner, Evren Şirolu ile Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Birlik ve Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu yönünden mevcut delil durumu, sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti gözetilerek bu aşamada tahliyelerine karar verilmesini diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.