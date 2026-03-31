FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor Yer fıstığı alerjisinin nedenleri! Ne yapıp edip bunu çözümlemelisiniz artık! İşte ütü derdini tarihe karıştıran 3 sihirli hamle! Kıyafetleriniz jilet gibi olacak... 40 yaş üzerindeyseniz bu uyarılara kulağınızı tıkamayın! Genel cerrahi uzmanı açıkladı Birilerine kapak olsun! Mega projeler devlete geçiyor, üç köprüde 24 milyar liralık gelir potansiyeli Yıldıray Baştürk'ten tarihi maça saatler kala Kosova-Türkiye yorumu: Dünya Kupası'na götürecekler bizi Mauro Icardi uzattıkça uzattığı izninden nihayet İstanbul'a dönebildi! Olay çıkartmıştı menajeri... 43 yıldır atıl olan rotayı teklif etti: Suriye Lideri Şara’dan Hürmüz’ü baypas önerisi Kalp dostu meğer o gıdalar: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Risk faktörleri yok oluyor!
40 yaş üzerindeyseniz bu uyarılara kulağınızı tıkamayın! Genel cerrahi uzmanı açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

40 yaş üzerindeyseniz bu uyarılara kulağınızı tıkamayın! Genel cerrahi uzmanı açıkladı

40 yaş üzerindeki bireylerde mide kanseri riski daha yüksektir açıklaması geldi.

Foto - 40 yaş üzerindeyseniz bu uyarılara kulağınızı tıkamayın! Genel cerrahi uzmanı açıkladı

Özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde mide kanseri riskinin daha yüksek olduğunu aktaran Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Yılmaz, "Midede yanma, ekşime, halsizlik ve aşırı kilo kaybı gibi şikayetlerin önemsenmesi gerekiyor" dedi.

Foto - 40 yaş üzerindeyseniz bu uyarılara kulağınızı tıkamayın! Genel cerrahi uzmanı açıkladı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Yılmaz, mide kanseri hakkında uyarılarda bulunarak açıklamalarda bulundu.

Foto - 40 yaş üzerindeyseniz bu uyarılara kulağınızı tıkamayın! Genel cerrahi uzmanı açıkladı

Elazığ ve çevre illerde mide kanserinin yaygın görüldüğünü belirten Yılmaz, "Hastalar genellikle şişkinlik, hazımsızlık, erken doyma hissi, ağızdan kan gelmesi ve dışkıda kan görülmesi gibi şikayetlerle başvuruyorlar. Bu tür belirtilerin mide kanserinin habercisidir. Tanı sürecinde endoskopi yöntemiyle mide içerisindeki lezyonlar görünmüyor. Buradan alınan parçalarla kesin teşhisin konuluyor.

Foto - 40 yaş üzerindeyseniz bu uyarılara kulağınızı tıkamayın! Genel cerrahi uzmanı açıkladı

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde mide kanseri ameliyatlarının çoğunlukla kapalı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Bu yöntemin hastada daha az ameliyat izi bırakması, kesilerin daha hızlı iyileşmesi ve iş hayatına dönüşün daha erken olmasını sağlıyor. Özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde mide kanseri riskinin daha yüksek oluyor. Midede yanma, ekşime, halsizlik ve aşırı kilo kaybı gibi şikayetlerin önemsenmesi gerekiyor. Bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden endoskopi yaptırmaları erken teşhis ve tedavi açısından hayati önem taşıyor" diye konuştu.

"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"
Gündem

"Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyl..
Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan!
Siyaset

Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan!

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Lütfü Türkkan, geçmişte hafızalardan silinmeyen o skandal görüntülerin ardından bu k..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz"
Siyaset

Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında küresel sistemde artan savaş, kriz ve adaletsizliklere dikkat çekerek İsrail..
Sıcak saatler! İsrail vuruluyor
Dünya

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede terör devleti İsrail'in merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte si..
Siyonistler günden güne yalnızlaşıyor İsrail Avrupa ülkesini düşman ilan etti
Avrupa

Siyonistler günden güne yalnızlaşıyor İsrail Avrupa ülkesini düşman ilan etti

İsrailli yetkililer, son iki yıl içinde Fransa'nın İsrail'e karşı "tutarlı bir şekilde hasmane bir politika izlediğini", bu durumun da savun..
