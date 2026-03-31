Ali İhsan Karahasanoğlu alayının maskesini düşürdü: Rabia Naz'a öyle 16 yaşındaki kızımıza böyle! Namusunuz nerede sizin?

Ak Parti düşmanlığını ve CHP yandaşlığını gazetecilik sanan fondaşların maskesini düşüren Ali İhsan Karahasanoğlu’nun konuşması şöyle: "Arkadaşlar ekrana getirebilir misiniz? Milli Gazete, Yeni Asya, Karar, Sözcü, Cumhuriyet’te Rabia Naz dediğiniz zaman bakın yukarıdan aşağıya Rabia Naz haberleriyle dolu? Elbette o kızımızın hakkını da korusunlar. O kızımız da bir kazaya maruz kalıp üzeri örtüldüyse elbette hesabını soralım. Ama siz o olayı ‘Ak Parti’ye zarar vereceğiz’ diye kendi kafanızda kurduğunuz şüpheleri dile getirirsen şimdi göstere göstere cinayete kurban giden kızımızla ilgili haber var mı yok. Trafik kazası olarak bile yok."

"Neredesiniz Karar Gazetesi? Sözcü Gazetesi neredesiniz. Namusunuz nerede sizin? Rabia Naz ile ilgili yaptığınız manşetleri küçücük bir tanesini şuraya sığdıramadınız mı? İnsafsızlar, vicdansızlar. Nasıl gazetecisiniz? Bunun için de yarın Gazeteciler Cemiyeti ödül verecektir; ‘Bakın ne güzel örtmüşler, bakın hem 16 yaşındaki kızın hem taciz olayını hem öldüğü kaza olayı ne güzel örtmüşler’ diye?

Şimdi 16 yaşındaki kızımızın katillerini CHP’liler korumuyor mu? Hem de CHP’li kadınlar ya. CHP’li Giresin kadın milletvekilleri korumuyor mu? Bugün itibariyle metres tutan Özkan Yalım için CHP’nin kadın kollarındaki milletvekilleri seferber olmadı mı? Yazıklar olsun diyorum başka da bir şey demiyorum."