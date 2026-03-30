Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar! Özkan Yalım'ın çantalı sır görüşmesi ifşa oldu

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 21 yaşındaki personeliyle lüks otel odalarında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili bomba iddialarda bulundu. Yarkadaş’ın kullandığı ifadeler, CHP içindeki koltuk savaşlarının hangi seviyelere indiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rüşvet, yolsuzluk, irtikap ve uçkur partisi haline gelen CHP’de, bu kez "liste satma" ve "çanta operasyonu" iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 21 yaşındaki personeliyle lüks otel odalarında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 2018 seçimlerinde 3. sıradan 1. sıraya nasıl çıkarıldığını sordu.

Yarkadaş, Yalım’ın  CHP'nin yayın organı Halk TV’nin karşısındaki bir kafeye "elinde dolu bir çantayla" girdiğini ve orada iki üst düzey CHP’liyle buluştuğunu yazdı.

 

"Şifresi o buluşmada gizli!"

Yarkadaş, kirli tezgahı şu sözlerle deşifre etti:

"Yalım, o kafeye elinde dolu bir çantayla girdiğinde hangi iki CHP’liyle görüştü? Ve o gece nasıl 1. sıraya yeniden çıktı? Bugün Özkan Yalım’ın partiden hala atılamıyor olmasının şifresi o buluşmada gizlidir."

Barış Yarkadaş'ın bomba açıklaması şöyle:

CHP’ye normal bir yönetim geldiğinde, Özkan Yalım’ın 2018 yılındaki milletvekili listesinde 3. sıradan 1. sıraya nasıl çıktığı da titizlikle araştırılmalıdır.

Bu söylediğimi de not alın…

Yalım, HALK TV’nin karşısındaki kafeye elinde dolu bir çantayla girdiğinde hangi iki CHP’liyle görüştü?

Ve o gece nasıl 1. sıraya yeniden çıktı?

Özkan Yalım’ın en yakın çevresine bakın soruların cevabını bulursunuz.

Bugün Özkan Yalım’ın partiden hala atılamıyor olmasının şifresi o buluşmada gizlidir.

 

 

Liyakatin değil, paranın ve lobilerin konuşuyor

Liyakatin değil, paranın ve lobilerin konuştuğu CHP’deki bu iddialar, "Milletin vekilliği açık artırmaya mı çıkarılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Yarkadaş’ın bu açıklamaları, CHP içindeki koltuk savaşlarının hangi seviyelere indiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

