Brüksel'de 2 gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunurken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi"

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşında son yaşanan gelişmelere değindi.

Çavuşoğlu,"Buça'dan ve İrpin'den gelen görüntüler elbette müzakereleri gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi.

"Her şartta müzakerelerin sürmesi gerekiyor"

Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelensky'nin de söylediği gibi 'Bir Ukraynalı olarak müzakere yapmamam lazım ama bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmem gerekiyor' dedi.

Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu." dedi.

"Türkiye her zaman hukuktan yana"

Türkiye'nin barış sürecindeki rolüne dikkat çeken Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman uluslarası hukuktan yana ilkeli bir tutum sergiliyoruz Türkiye hiçbir zaman başka ülkelerin çıkarlarını destekleyen tutumda olmamıştır. İnşallah bu savaş elbette geçer, sonrasında da Türkiye'nin oynadığı rolü inşallah müttefiklerimiz unutmaz.

Olası Putin-Zelensky zirvesi

Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz Ukrayna, Rusya tarafına bir belge verdi ve Rus tarafı Putin'e ileteceklerini söyledi. Burada 2 senaryo var. Birinci senaryoda, burada mutabakata vardıktan sonra önce dışişleri bakanları bir araya gelecek sonra liderler bir araya gelecek.

İkinci senaryoya göre ise liderler ve dışişleri bakanları aynı anda bir araya gelecekler, Cumhurbaşkanımızın huzurunda belgeyi imzalayacaklar.

"Türkiye ev sahipliği yapmak istiyor"

Türkiye olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğimizi söyledik presnip olarak her ülke de buna sıcak baktı. Görüşme sonrası Rusya, Kiev bölgesinden çekildikten sonra Kiev Büyükelçiliğimizi gönderdik.

Zaten tamamen kapatmamıştık. Odessa Başkonsolosluğumuz da Moldova'ya daha yakına göndermiştik. Yarın da Odessa Başkonsolosluğumuzu geri göndereceğiz." diye konuştu.