Bu zulme ses çıkarmayanlar kansızdır
İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulüm karşısında bazı çevreler katil İsrail'i destekliyor. Vicdan sahipleri de mazlumun yanında saf tutuyor.
7 Ekim’den bu yana İsrail Gazze'de binlerce Müslümanı katletti.
Vicdan sahipleri İsrail'e karşı boykot gibi kampanyalar düzenlerken bazıları da İsrail'e destek verdi.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda İsrail'in nasıl bir zulüm uyguladığı gözler önüne serildi.
Videoya düşülen notta, "Bu görüntülere sesini çıkarmayan kansızdır insan değildir hayvan dahi olamaz. Herkes paylaşsin dünya görsûn." denildi.
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