Bu zamlar araba sattırır... Akaryakıta çok büyük zam geliyor

Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük zam geliyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri, "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" bilgisi vermişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, zam beklentisini doğruladı. Aktaş bu akşam gelecek zammın yüksek olduğunu ama bir rakam veremeyeceklerini belirterek miktarın saat 19.00'dan sonra açıklanacağını ifade etti.

Ayrı ayrı zaman olacak ama aynı anda açıklanacak

"Benzine ve motorine ayrı ayrı zamanlarda zam yapılmayacağını tüm zamların bu akşam yapılacağını" belirten Aktaş yapılan zammın küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına ve doların yükselmesine bağlı bir zam olduğunu sonrasında ise bu oranda zam beklemediklerini" belirtti.

Aktaş ayrıca akaryakıt istasyonlarının karlarının düşük olması nedeniyle pompaya ayrı bir zammın yansımasının söz konusu olmadığını da söyledi.