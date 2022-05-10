Bu yüzden alkol yasaklansın! DSÖ açıkladı: Gençlik soluyor!

Raporda, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin alkol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği ve alkol kaynaklı ölümlerin, dünyadaki toplam can kayıplarının yüzde 5'ini oluşturduğu bilgisi verildi.

Gençlerin de alkolün ölümcül etkilerinden nasibini aldığı ve yıllık alkol kaynaklı can kayıplarının yüzde 13,5'inin 20 ve 39 yaş arası kişilerden oluştuğu belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, alkolün genç bireylerin hayatını çaldığını belirterek, "Taşıdığı sağlık riskine rağmen alkol ürünlerinin pazarlanmasına yönelik kontroller çok zayıf kalmaktadır. Alkol ürünleri pazarlamasının daha sıkı kontrole tabi tutulması, çok sayıda hayatı kurtarabilir." açıklamasında bulundu.

DSÖ Alkol, Uyuşturucu ve Alışkanlık Yapan Davranışlar Birimi Sözcüsü Dag Rekve ise "Alkol ürünleri tanıtımının sınır dışına yayılması, ülkelerin bu konuda kontrol edici adımlar atmasını zorlaştırmaktadır." görüşünü savundu.

Rekve, 2018'de yapılan araştırmaya göre DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 48'inin, internetteki alkol ürünü reklamlarını kontrol etmeye yönelik yasaları olmadığını aktardı ve ülkelere daha sıkı kontrol çağrısı yaptı.