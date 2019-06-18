Bu yöntemden sonra güzellik sırrınızı kimselerle paylaşmak istemeyeceksiniz(!)

Kadın her yaşta bakımlı görünmeyi arzu eder. Bakım ve güzellik içinse çok fazla para harcamaya gerek yok. Öncelikle kişisel temizlik ardından da cilt sağlığı bir kadının gençliğinin sırrıdır. Elbette, günde en az 2,5 litre su içip sağlıklı beslenmek de gerekiyor. Hanımlar öncelikle yıllara meydan okuyabilmek için antioksidan ve C vitamini yönünden zengin ürünleri tüketmelidirler. Bunun içinde ilk tercih yeşil yapraklı bitkiler ve bakliyat olmalı.

Beslenme tek başına yeterli mi?

Doğru beslenme yıllara meydan okumanızın sırrı olsa da cildiniz bazı takviyelere ihtiyaç duyar. Bunun içinse size şahane bir önerimiz var. Aktarlardan kolayca bulabileceğiniz karanfil yağı güzel hanımların en önemli sırlarından biridir.

Karanfil yağının faydaları nelerdir?

Akne tedavisi için önemli

Akne yalnızca ergenlik döneminde yaşanan bir sorun değildir. Kadınlar regl dönemlerinde de bazen akne sorunuyla karşılaşabilir. Sivilcelerden hızlıca kurtulmak içinse antibakteriyel özellik taşıyan karanfil yağından faydalanabilirsiniz. Ancak karanfil yağını sürdükten sonra kesinlikle doğrudan güneş ışığına çıkmamanız gerekiyor.

Gözaltı morlukları

Birçok hanım gözaltı morluklarından dert yanar. Bu koyu lekelerden kurtulmak için yüzlerce lira ödeyip kremler almanıza hiç gerek yok. İhtiyacınız olan birkaç damla karanfil yağı. 2 damla karanfil yağı ile 7 dalma hindistan cevizi yağını birleştirip göz çevrenize sürebilirsiniz.

Kepeğe son

Saçınıza duş öncesi 10-12 damla karanfil yağıyla masaj yaparsanız; kısa süre içinde kepek probleminden kurtulmuş olursunuz.

Enfeksiyonları iyileştirir

Karanfil yağını cildinizde meydana gelen kesik ve yaralanmalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca mantar enfeksiyonuyla başa çıkma konusunda da karanfil yağı son derece etkilidir.

Siğillere son

Siğiller son derece can sıkıcı olabilir. Siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız; karanfil yağını doğrudan siğillerin üzerine uygulayabilirsiniz. Kısa süre içinde bu yağın faydasını görmüş olacaksınız.