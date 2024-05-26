Bu yöntem çok işinize yarayacak! İşte ağlayan bebeği susturma yöntemi...

Videoda, ağlayan bir bebeğin kafasına bir dilim cheddar peyniri atılıyor ve bebek anında ağlamayı kesiyor. Bu ilginç yöntem, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü ve binlerce yorum ve beğeni aldı.

İnsanlar, bu sıra dışı sakinleştirme yöntemini tartışırken, videonun mizahi yönü de geniş bir kitleye hitap ediyor.

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