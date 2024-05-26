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Sosyal Medya Bu yöntem çok işinize yarayacak! İşte ağlayan bebeği susturma yöntemi...
Sosyal Medya

Bu yöntem çok işinize yarayacak! İşte ağlayan bebeği susturma yöntemi...

Yeniakit Publisher
2024-05-26 15:09:00 -

Son günlerde sosyal medyada viral olan bir video, izleyenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor. İşte ağalayan bebeğin susturulma videosu...

Videoda, ağlayan bir bebeğin kafasına bir dilim cheddar peyniri atılıyor ve bebek anında ağlamayı kesiyor. Bu ilginç yöntem, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü ve binlerce yorum ve beğeni aldı.

İnsanlar, bu sıra dışı sakinleştirme yöntemini tartışırken, videonun mizahi yönü de geniş bir kitleye hitap ediyor.

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