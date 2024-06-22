Bu yoldan geri dönme Serdar Ortaç! 35 yıllık ayyaş sonunda doğruyu buldu

Alkol sorunu yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sahneye sarhoş çıkmasıyla da eleştirilerin hedefi oldu. Ayakta durmakta zorlanan ünlü isim, hayranlarından gelen tepki üzerine alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu.

Çok sayıda takipçisi olan Ortaç'ın TikTok hesabı alkollü yayınlarının ardından kapatıldı.

TikTok hesabı kapatılınca Instagram'dan video paylaşan şarkıcı, hem hesabının kapatılmasına tepki gösterdi hem de 23 gündür sigara içmediğini söyledi.

Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” dedi.

Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.

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Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi:

“Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?”