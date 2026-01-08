  • İSTANBUL
Yaşam Bu yol her gün can alıyor! Tarihi İpekyolu hattı alarm veriyor
Yaşam

Bu yol her gün can alıyor! Tarihi İpekyolu hattı alarm veriyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu yol her gün can alıyor! Tarihi İpekyolu hattı alarm veriyor

Bayburt’u Erzincan’a bağlayan Demirözü-Sadak güzergahındaki kara yolu; dar yapısı, bariyer eksikliği ve kış aylarında oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Bölgede sık sık yaşanan kazalar tepkilere neden oluyor.

Bayburt ile Erzincan arasında Demirözü, Gökçedere ve Kelkit Sadak hattı üzerinden uzanan tarihi İpekyolu güzergâhı, sürücüler için adeta bir sınav yoluna dönüştü.

 

Kazayı yara almadan atlattılar

Son olarak Bayburt’un Demirözü ilçesinden Erzincan’daki yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan otomobil, Sadak Köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, dereye yuvarlandı. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

 

Her gün sayısız özel ve nakliye araçlarının geçtiği yolda, özellikle yolun dar olması nedeniyle iki aracın yan yana zor ilerlediği belirtiliyor. Sürücüler birçok noktada durarak karşıdan gelen araçlara yol vermek zorunda kalıyor. Yol kenarlarındaki bariyer eksikliği ise araçların dereye yuvarlanmasına neden oluyor.

 

“Resmen zulüm yaşıyoruz”

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Hasan Çolakoğlu, yaşananlara tepki göstererek yolun yıllardır büyük bir çileye dönüştüğünü ifade etti. Çolakoğlu, "Yaz kış 12 ay bu yolda resmen zulüm yaşıyoruz. Yaz aylarında gurbetçilerle birlikte bu güzergâhtan geçen araç sayısı 10 binleri buluyor. Kestirme olduğu için sürücüler mecburen bu yolu kullanıyor ama birçok yerde iki araç yan yana geçemiyor. Kışın kar ve buzla birlikte bu yol tamamen ölüm yoluna dönüşüyor. Sürekli ölümlü kazalar yaşanıyor" dedi.

 

Geçmiş aylarda da benzer kazaların meydana geldiğini hatırlatan Çolakoğlu, "Araçtan çıkabilenler kurtuldu ama çıkamayan bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yolda kayıp takla atan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Kış aylarında yolun bir bölümü Karayolları Sivas Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu için kar temizleme çalışmaları gecikiyor. Kar yağdığında bazen günlerce yol kapalı kalıyor, toplu taşıma araçları eksi 30 derecede yolcularla birlikte yolda mahsur kalıyor" diye konuştu.

 

Vatandaşlar, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan’ı birbirine bağlayan bu önemli güzergâhın bir an önce standartlara uygun şekilde genişletilmesini, bariyerlerin tamamlanmasını ve kış aylarında etkin karla mücadele çalışması yapılmasını talep ediyor.

