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Bu yiyecekler mutluluk veriyor

Yiyeceklerin mutlulukla ilgisi var mı demeyin! İşte mutluluk veren yiyecekler…

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:01
Bu yiyecekler mutluluk veriyor

İçerisinde bulunan Triptofan aminoasidiyle beyne uyarı göndererek mutluluk hissi sağlar. İncirin diğer bir yararı da cildi beslemesi ve bağırsakları olduğundan daha iyi biçimde çalıştırmasıdır.

PROBİYOTİK YİYECEKLER

Bilim adamlarına göre ikinci beynimiz bağırsaklarımızdır. Probiyotik besinler tüketen, kefir, ayran, yoğurt gibi besinleri daha fazla alan insanlarda iritabl yani huzursuz bağırsak sendromu daha az görülüyor. Bu sendromun ise depresyonla yakından ilişkisi olduğu biliniyor.

MAKARNA

İçinde bulunan karbonhidrat beyinde mutluluk hissini tetikleyen seratonin hormonunu etkiliyor.

ÇİKOLATA

Bitter çikolata içinde bulunan “feniletilamin” isimli maddenin uyarıcı etkisi bulunuyor ve bu madde kişinin daha mutlu hissetmesine neden oluyor. Hatta çikolataya olan bağımlılığın bu maddeden kaynaklandığı da söylenebilir.

MUZ

Potasyum açısından yüksek olan bir meyvedir. Beden ve zihin sağlığı açısından etkisi büyük olduğundan ,çocuk gelişiminde uzmanlar tarafından önerilir. Muzun 2 günde bir adet düzenli olarak tüketimesi önerilir.

ISPANAK

İçeriğindeki potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle beyne kan akışı sağlayarak moral sağlar.Ayrıca vücudun kan eksikliğini giderme özelliği sayesinde demir eksikliği tedavisinde yenmesi önerilir.

BEZELYE
Bezelye serotonin üretmek amacıyla vücuda yardımcı olan yüksek miktarda folat ( Yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunan bir B vitamini türü) içerir.

CEVİZ

Yapısında bulunan triptofan isimli aminoasit ,vücudun serotonin üretimini arttırdığından ceviz,mutluluk hormonu sağlar.

SOMON BALIĞI

Somon balığı,dünyanın en iyi antidepresanlarından biri kabul edilen omega-3 esansiyel yağ asitleri bakımından çok zengin olduğundan depresyonla mücadele konusunda mücadelecidir.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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