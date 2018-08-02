Bu yiyecekler anne sütünü arttırıyor!

Rezene anne sütünü arttırdığı bilinen bir besindir. Sebebi ise içerisinde bulundurduğu anethol, dianethole ve photoanethole maddeleridir. Bu maddeler anne sütü oluşumu için gerekli olan östrojen ve prolaktin üretimine yardımcı olur.

Çok benzer bir diğer besin olan dereotu da anne sütünün sağlıklı bir şekilde üretilmesine yardımcı olan bir besindir. Gerekli hormonal değişikliklere kapı açar.

Hint mutfağında yaygın olan ve Ayuverdik tıpda da kullanılan çemen otu tohumu da anne sütünün artmasına yardımcı bir besindir. Bilimsel araştırmaların da gösterdiği gibi, çemen otu tohumu 2 hafta düzenli olarak kullanıldığında anne sütü üzerinde fark edilebilecek derecede değişiklikler meydana getirebiliyor.

Siyah susam, bol miktarda kalsiyum içerdiği için anne sütünün artmasına yardımcı olur. Kalsiyum dışında da mineraller içerir. Yemeklerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir besindir.

Pilavlarınızda veya çorbalarınızda da kullanabileceğiniz arpa da anne sütünün artmasına yardımcı olur. Bununla ilgili herhangi bir bilimsel açıklama olmasa da uzun yıllardan beri süregelen ve çoğu emzirme dönemindeki kadının uyguladığı bir yöntemdir. Özellikle rezene ile birlite tüketildiğine anne sütünün kalitesinin de arttırdığı bilinir.

Demir bakımından zengin olan kimyon da emzirme döneminde kullanılabilir. Hem sütün artmasına hem de annenin güçlenmesine yardımcı olan besinler arasında yer alır.

Fesleğen, hem sindirim sistemini düzenleyici, hem sakinleştirici hem de sütün artmasına yardımcı olacak K vitaminini içerisinde barındıran bir besindir. Yemeklerle birlikte tüketebileceğiniz gibi çayı da yapılıp içilebilir.

Sarımsağı unutmamak gerekir. Her ne kadar bebeğin kokusundan rahatsız olacağı düşünülse de, sarımsağın hem çocuğun emme süresini arttırdığını hem de iştah açarak annenin daha çok besin almasını ve dolayısıyla sütünün artmasını sağladığı görmezden gelinemez.

Son olarak, emzirme dönemindeki annelerin popüler besini olan yulafı söyleyebiliriz. Yulaf, besin lifi, demir ve kalsiyum açısından oldukça zengindir ve tüketilmesi hem sütü hem sütün kalitesini arttırır.

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