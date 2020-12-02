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Aktüel Bu yıl Karadeniz'de hamsi bol ama boyu küçük
Aktüel

Bu yıl Karadeniz'de hamsi bol ama boyu küçük

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:46:27 -
Bu yıl Karadeniz'de hamsi bol ama boyu küçük

SAMSUN (AA) - Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bol miktarda hamsi var denizde. Balıkçılar olarak memnunuz ancak boyu henüz çok büyük değil." dedi.

Malkoç, AA muhabirine, sezonun başından bu yana Karadeniz'de balık bolluğu yaşandığını söyledi.

Av sezonunun sadece balıkçıların yüzünü güldürmediğini, ihracatçısından balık unu ve yağı fabrikalarına kadar herkesin sezondan memnun olduğunu vurgulayan Malkoç, deniz suyu sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ise hamsinin açıktan gitmesine yol açtığını anlattı.

Deniz suyunun 16-17 derece civarında bulunduğunu belirten Malkoç, sıcaklığın bu dönemde 9-10 derece olması gerektiğine işaret etti.

Malkoç, tezgahlarda yapılan balık satışından memnun olduklarını vurgulayan, "Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Deniz suyu sıcaklığı istenilen seviyeye düşmemesine rağmen hamsi avlamayı sürdürüyoruz. Bol miktarda hamsi var denizde. Balıkçılar olarak memnunuz ancak boyu henüz çok büyük değil." diye konuştu.

Malkoç, hamsinin kilogramının 10 liradan satıldığını, zaman zaman 5 liraya kadar düştüğünü kaydetti.



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