Bu yemek UNESCO’nun listesinde! İşte unutulmaya yüz tutan o tarif

Simit Kebabı UNESCO’nun koruma altına aldığı yemekler arasında yer alan kebaplardandır. Orta yağlı az çekilmiş kıyma ile yöresel olarak simit adı verilen ince bulgurun birlikte yoğurularak elde edilen kebap, enli şişlere takılarak közlenmiş mangal ateşinde pişirilerek sofralara servis ediliyor. Gaziantep'e özgü olan simit kebabı günümüzde az tüketildiği için unutulan yemekler arasında yer alıyor. Bu yemek kültürünün yaşatılması gerektiği ustalar tarafından her fırsatta vurgulanıyor.

“Antep’e özgü tavsiye edebileceğimiz bir yemeğimizdir”

Simit kebabının yapımından bahseden Habip Özçelik, “Simit kebabı Gaziantep’e özgü bir kebabımızdır ve isminin anlamı ince bulgurdan geliyor. İçerisinde az miktarda ince bulgurumuz var. Onun içinde ise kapya biber, maydanoz, sarımsak, çeşitli baharatlar ile az yağlı kıymamızın birlikte yoğurulmasıyla hazırlanan Antep’e özgü tavsiye edebileceğimiz bir yemeğimizdir” dedi.

“Unutulmuş bir yemek haline geldi”

Simit kebabını tüketen insanların azaldığını ve git gide unutulmaya yüz tutmuş yemekler arasına girdiğini belirten Özçelik, “Simit kebabı genelde bilenlerin tükettiği bir yemek. Vatandaşların patlıcan kebabı, Adana kebabı ve Urfa kebabına gösterdiği talebi simit kebabına göstermiyor. Genellikle sebze ağırlıklı olduğu için sebze sevenler daha çok tercih ediyor. Unutulmuş bir yemek haline geldi. Herkese tavsiye ediyoruz gelip bu yemeği tercih ederek unutulmaya yüz tutmuş halinden çıkarabilirler. Kültürümüz kaybolmasın” ifadelerini kullandı.

Fiyatları olabildiğince alt sınırlarda tutarak vatandaşların cebine uygun hale getirmeye çalıştıklarını aktaran Özçelik, “Bir günde ortalama 20 şiş satışımız oluyor ve bir porsiyonu 165 TL ye geliyor. 2 şişte 200 gram kıyma olacak şekilde servis ediyoruz ve uygun fiyatlarla vermeye çalışıyoruz. İnsanların güler yüzüyle ve memnuniyetle ayrılmasını sağlıyoruz ” diye konuştu.