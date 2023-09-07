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Spor Bu yaza Fenerbahçe damgası: Rekor gelir elde edildi!
Spor

Bu yaza Fenerbahçe damgası: Rekor gelir elde edildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 19:59:00 -
Bu yaza Fenerbahçe damgası: Rekor gelir elde edildi!

Bu yaz 56.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapan Sarı-Lacivertli ekip dünyada en çok gelir elde eden 43. kulüp konumunda. Fenerbahçe, Türkiye'de ilk 50 kulübün arasına giren ilk kulüp oldu.

Bu sezon Fenerbahçe yaptığı oyuncu satışıyla hem Türkiye hem de Avrupa'nın gündemine oturdu. Sarı-Lacivertli ekip 56.9 milyon Euro'luk oyuncu satışıyla yeni bir rekora imza atmış oldu.


Arda Güler - 20 milyon Euro
Attila Szalai - 12.3 milyon Euro
Bruma - 6.5 milyon Euro
Rossi - 5.1 milyon Euro
Altay Bayındır - 5 milyon Euro
Berisha - 4 milyon Euro
Henrique - 1.2 milyon Euro

Fenerbahçe bonservislerin yanısıra bonuslardan da gelir etme şansını elinde bulunduruyor. Arda Güler'den 10 milyon Euro ve Rossi'den ise 900 bin Euro bonus elde etmeyi bekliyor.

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