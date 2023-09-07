Bu yaza Fenerbahçe damgası: Rekor gelir elde edildi!

Bu sezon Fenerbahçe yaptığı oyuncu satışıyla hem Türkiye hem de Avrupa'nın gündemine oturdu. Sarı-Lacivertli ekip 56.9 milyon Euro'luk oyuncu satışıyla yeni bir rekora imza atmış oldu.



Arda Güler - 20 milyon Euro

Attila Szalai - 12.3 milyon Euro

Bruma - 6.5 milyon Euro

Rossi - 5.1 milyon Euro

Altay Bayındır - 5 milyon Euro

Berisha - 4 milyon Euro

Henrique - 1.2 milyon Euro

Fenerbahçe bonservislerin yanısıra bonuslardan da gelir etme şansını elinde bulunduruyor. Arda Güler'den 10 milyon Euro ve Rossi'den ise 900 bin Euro bonus elde etmeyi bekliyor.