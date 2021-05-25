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Eğitim Bu yaz okullar kapanacak mı? Yazın okullar açık mı olacak?
Eğitim

Bu yaz okullar kapanacak mı? Yazın okullar açık mı olacak?

Okullar yaz tatiline ne zaman çıkacak? Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. Tam kapanmanın ardından anaokulları, 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Haziran’dan sonra ise kademeli olarak belirlenen sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, bu yaz okullar tatil olmayacak mı? Okullar yazın da açık mı olacak? Bu yaz okula gidilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:50:00 -
Bu yaz okullar kapanacak mı? Yazın okullar açık mı olacak?

Bu sene yaz tatili yok mu? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim 17 Mayıs’ta yeniden başladı. 1 Haziran’dan itibaren ise diğer sınıflarda kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. Ancak hangi sınıfların ayın kaçında okula döneceğine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Haziran ayında okula gideceğini öğrenen öğrenciler ise bu yıl yaz tatili olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl okullar yaz tatiline girmeyecek mi?

Bu yaz okullar kapanacak mı? Yazın okullar açık mı olacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılının başında yaz tatilinin 18 Haziran 2021’e başlayacağı belirtilmişti. Ancak salgın takvimlerin değişmesine yol açtı. Uzaktan eğitimin sanılandan uzun sürmesi sebebiyle okullar 2 Temmuz’da yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz’a kadar açık olacağını ancak yaz boyunca öğrencilerin online olarak pek çok eğitime katılabileceğini belitti. Bakan Selçuk, “Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler" diye konuştu. 

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