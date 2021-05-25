Bu sene yaz tatili yok mu? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim 17 Mayıs’ta yeniden başladı. 1 Haziran’dan itibaren ise diğer sınıflarda kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. Ancak hangi sınıfların ayın kaçında okula döneceğine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Haziran ayında okula gideceğini öğrenen öğrenciler ise bu yıl yaz tatili olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl okullar yaz tatiline girmeyecek mi?

Bu yaz okullar kapanacak mı? Yazın okullar açık mı olacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılının başında yaz tatilinin 18 Haziran 2021’e başlayacağı belirtilmişti. Ancak salgın takvimlerin değişmesine yol açtı. Uzaktan eğitimin sanılandan uzun sürmesi sebebiyle okullar 2 Temmuz’da yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz’a kadar açık olacağını ancak yaz boyunca öğrencilerin online olarak pek çok eğitime katılabileceğini belitti. Bakan Selçuk, “Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler" diye konuştu.