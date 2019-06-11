Aslına bakılırsa kitap okumanın mevsimi olmaz; bir kitap kurdu dört mevsim okur. Ancak yaz aylarında günlerin de uzamasıyla birlikte okumak için hem öğrenciler hem de çalışanlar daha fazla vakit buluyor. Elbette, tatil günleri de eklenince yaz boyunca ortalama 10 kitap okunması son derece kolay. Yeter ki okumak isteyin…

Okumak son derece faydalı

Okumak dinimizin tavsiyesidir. Ayrıca okumak, Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçmek için son derece yararlı bir eylemdir. Bu nedenle vaktiniz varken hem sağlığınız hem kişisel gelişiminiz için bolca kitap okuyabilirsiniz.

İşte, bu yaz mutlaka okumanız gereken 10 kitap

Bin Damla Gözyaşı

Duygu yüklü kitaplar okumak istiyorsanız; bu eser tam size göre. Aya Kito henüz 14 yaşındayken serebral palsi hastalığına yakalanıyor ve vücut hareketlerini zamanla kaybediyor. 6 yıl içinde yatağa mahkum hale gelen Aya, 26. yaşına yalnızca iki ay kala hayata gözlerini yumuyor. Bu eser ismi gibi bolca gözyaşı akıtmanıza neden olacak türden... Eser, Aya henüz bu dünyadan göçüp gitmeden önce yazdığı günlüklerin annesi tarafından birleştirilmesiyle kitap haline geliyor.

Momo

Michael Ende'nin kaleme aldığı eser aslında bir çocuk kitabı ancak her yetişkin bu kitabı kesinlikle okumalı. Momo ve Duman Adamlar'ın zaman konusundaki pazarlığı sizi de etkileyecek. Modern zamanın sorunu zamansızlık bu eserin temelini oluşturuyor.

Körlük

Dünya edebiyatının en önemli kalemlerinden olan Jose Saramago'nun kaleme aldığı Körlük toplumların bir felaketle nasıl alt üst olacağını son derece güzel bir dille anlatıyor. Portekizli yazarın, yazım ve dilbilgisi kuralları önceleri sizi yorabilir ama bu üsluba zamanla alışacaksınızdır.

Beyaz Filin Gözyaşları

Arkadya Yayınları'ndan çıkan bu eser albino bir kızın hüzün dolu hikayesini anlatıyor. Yazar Elle Marie Wiseman'ın hayal gücü ve anlatımı sizi kısa sürede etkisi altına alacaktır.

Eylül

Mehmet Rauf'un kaleme aldığı Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olan Eylül'ü şimdiye kadar okumadıysanız; bu yaz buna son vermelisiniz.

Altın Çocuk

Eli Gottlieb imzası taşıyan eser otizmli bir çocuğun yaşamını anlatıyor. Vaktiniz varken bu eseri okumalısınız.

Fahrenheit 451

Fahrenheit 451 yazar Ray Bradbury'nin modern klasikler içinde yer alan eseri. “Kitapların olmadığı hatta yakıldığı bir dünya nasıl olurdu?” diye merak ediyorsanız bu eser tam size göre.

Ve Dağlar Yankılandı

Uçurtma Avcısı yazarı Khaled Hosseini'nin kaleme aldığı eser kardeş sevgisini son derece güzel bir dille anlatıyor.

Marslı

Bilim-kurgu sevenler burada mı? Andy Weir, Mars'ta unutulan bir astronotun hayatını son derece akıcı bir dille kaleme almış. Uzunca bir süre uzayda bir başına kalan, yeme-içme sorununu zekice çözen Mark'ın hikayesinin etkisinden uzun süre kurtulamayacaksınız.

Küçük Prens

Klasik denilince akla ilk gelen eserlerden olan Küçük Prens'i halen okumadıysanız; bu yaz mutlaka bu eseri okumalısınız.

Bilim kurgu kitap okumanın yararları nelerdir?