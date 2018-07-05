Bu yaz meyveleri kilo verdiriyor
Sizler için kilo vermenize yardımcı olacak yaz meyvelerini araştırdık...05 Temmuz 2018 Perşembe 14:07
İşte yaz aylarında fazla kilolarınızdan kurtulmaya yardımcı olacak meyveler...
- Erik potasyum ve lif bakımından zengindir. Bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlar ve detoks etkisine sahiptir.
- C vitamininden zengin mango bu içeriğiyle yağ yakımını hızlandırır.
- Vişne düşük glisemik indekse sahiptir. Bu sayede idrar söktürür ve kana geç karışır. Zayıflamak için ideal bir meyvedir.
- Şeftali potasyumdan zengindir, vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır.
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