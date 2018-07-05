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Bu yaz meyveleri kilo verdiriyor

Sizler için kilo vermenize yardımcı olacak yaz meyvelerini araştırdık...

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:07
Bu yaz meyveleri kilo verdiriyor

İşte yaz aylarında fazla kilolarınızdan kurtulmaya yardımcı olacak meyveler...

  • Erik potasyum ve lif bakımından zengindir. Bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlar ve detoks etkisine sahiptir.

  • C vitamininden zengin mango bu içeriğiyle yağ yakımını hızlandırır.

  • Vişne düşük glisemik indekse sahiptir. Bu sayede idrar söktürür ve kana geç karışır. Zayıflamak için ideal bir meyvedir.

  • Şeftali potasyumdan zengindir, vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:07
  1. kilo verdiren meyveler

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