İstanbul’da yağışlar son yıllara oranla düştü. Bu sebeple İstanbullular önümüzdeki aylarda susuzluk sorunuyla karşı karşıya kalınıp kalınmayacağını merak ediyor.

Bu yaz İstanbul'da susuzluk olur mu? İstanbul barajları doldu mu?

Marmara Bölgesi'nde ocaktaki yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azalsa da barajlardaki doluluk yüzde 80'in üzerine çıktığı için İstanbul'un su sıkıntısı yaşamayacağı öngörülüyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Türkiye genelinde geçen ay yağışların normaline göre arttığını, geçen yılın aynı dönemine göre ise azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde de yağışların uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını belirten Özdemir, "Bu durum kuraklığın hızla devam eden büyük bir afet tehlikesi riski olduğuna işarettir. Yani kuraklık riski devam etmektedir" dedi.

22 Şubat Salı günü İSKİ baraj doluluk oranlarına baktığımızda, İstanbul'da doluluk oranının yüzde 80.18'e yükseldiğini görüyoruz. 2021 yılının şubat ayında doluluk oranı yüzde 56.2 olarak kaydedilmişti.