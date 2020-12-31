Bu yayını kafir bile yapmaz! Star TV, Müslüman toplumu böyle dinamitliyor

Star TV'de ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde isimli programda verilen haberler infiale neden oldu.

Serap Paköz’ün sunduğu program, sapkın ensest haberlerle adeta Müslüman toplumu dinamitliyor.

'Kafir bile yapmaz'

Ensest ilişkileri, çocukların ekran başında olduğu bir saat diliminde yayınlanan rezil program, “Kafir bile bu yayını yapmaz” dedirtti.

Bu sapkınlığı, halk arasında normalleştirmeye çalışan söz konusu program duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.

RTÜK uyuyor mu?

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) rezillik karşısında tepkisiz kalması ise "RTÜK uyuyor mu?" eleştirilerine neden oldu.