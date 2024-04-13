  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları aralıksız sürüyor

Şimdi hesap zamanı! Teleferik faciasında 13 gözaltı

Her şey sadece bir gecede yaşandı! Bitcoin kumarının ibretlik sonu!

Kibir abidesi Ekrem İstanbullularla alay ediyor! ‘Hizmette benden daha iyisi doğmadı’

Teleferik operasyonu tamamlandı! Validen kritik açıklamalar

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
Aktüel Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış
Aktüel

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış

Yeniakit Publisher
2024-04-13 18:29:00 - 2024-04-13 18:29:49
Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış

Dünya ünlü yatırım bankası Bank Of America (BofA) piyasalara ilişkin yaptığı tahminle yatırımcıları şaşkına çevirdi.

Atlın fiyatlarındaki yükseliş sürerken ABD merkezli dev yatırım bankası Bank Of America (BofA) altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir analiz yayılandı.

ABD’li banka yıl sonuna kadar ons altın fiyatlarının 3 bin doları aşacağı tahmininde bulundu. Banka tarafından yayınlana analize göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması ve diğer merkez bankalarından gelen taleplerle birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

BofA, Çin Merkez Bankası’nın geçen sene 200 tondan fazla altın toplayarak piyasayı desteklediğini hatırlatırken ülkede bireysel talebinden çok yüksek olduğuna vurgu yaptı.

ABD’li banka daha öncede Fed'in yılın ilk döneminde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2 bin 400 dolar seviyelerinde tahmininde bulunumuştu. Banka son analizi ile tahminlerini yukarı çekerek ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar tahminini açıkladı.

Bu tahmine göre bugün için 2 bin 353 dolar seviyesinden işlem gören ons altın için yüzde 28, gümüş için ise yüzde 8'lik bir yükseliş bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bank of America, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti. Alüminyum için fiyat tahmini ise 2 bin 250 dolar olarak gerçekleşti.

AKINCI TİHA - TB2 SİHA/İHA Şili bayrağı ile sergileniyor
AKINCI TİHA - TB2 SİHA/İHA Şili bayrağı ile sergileniyor

Teknoloji

AKINCI TİHA - TB2 SİHA/İHA Şili bayrağı ile sergileniyor

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: Tek tesellimiz şehit olması...
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: Tek tesellimiz şehit olması...

Aktüel

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: Tek tesellimiz şehit olması...

Baykar, iftira ve çarpıtmalara cevap verdi!
Baykar, iftira ve çarpıtmalara cevap verdi!

Gündem

Baykar, iftira ve çarpıtmalara cevap verdi!

ABD medyası paylaştı: İran İsrail'e misilleme saldırı yapacak!
ABD medyası paylaştı: İran İsrail'e misilleme saldırı yapacak!

Dünya

ABD medyası paylaştı: İran İsrail'e misilleme saldırı yapacak!

Rusya Türkiye'yi seçti! Türkiye: Ayakkabı satışında onlarca ülkeyi geçti!
Rusya Türkiye'yi seçti! Türkiye: Ayakkabı satışında onlarca ülkeyi geçti!

Ekonomi

Rusya Türkiye'yi seçti! Türkiye: Ayakkabı satışında onlarca ülkeyi geçti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası
Gündem

Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir dönem kendisinin de hedefe konulduğunu ifade ederek "Bu met..
Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor
Dünya

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Çin’de yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler 3,28 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu. Sorunlarla..
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

İran'da molla rejimini destekleyenlerin deşifre edilmesi için önlemler alınıyor. Sorumlusu kim merak edilirken tartışma alevleniyor.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23