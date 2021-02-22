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Siyaset Bu vicdansızlar PKK’yı kınayamaz
Siyaset

Bu vicdansızlar PKK’yı kınayamaz

Gara’da 13 kişiyi şehit eden terör örgütünün sözcüsü HDP’nin alıkoymayla ilgili ‘pazarlık’ kokan açıklaması, PKK’nın elinde olabilecek vatandaşların durumu ile ilgili de ipuçları veriyor... Demokrasi havarisi kesilen CHP ile bazı STK’ların bu insanlık dramına karşı tek bir açıklamada bulunmamasına tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:50:00 -
Bu vicdansızlar PKK’yı kınayamaz

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız sonrası HDP tarafından yapılan açıklamadaki ifadeler oldukça manidar. Terörün siyasi tetikçileri tarafından yapılan açıklamada, “Ailelerin ve kamuoyunun talebine karşılık, PKK elinde tuttuğu kişileri salıvermelidir” söylemi eli kanlı PKK’nın elinde başka vatandaşlarımızın da olduğu yönünde bir kanaat oluşturdu. Gara’da şehit edilen 13 vatandaşımız arasında isimleri geçmeyen Erhan Pekçetin ve Aydın Günel’in halen PKK tarafından alıkonuldukları tahmin edilmekle birlikte 1990’lı yıllardan bu yana birkaç vatandaşımızın da benzer bir durum içerisinde olduğu düşünülüyor. PKK terör örgütünün alçakça katlettiği şehitlerimiz üzerinden bile hükümete saldırma küstahlığında bulunan başta ana muhalefet ve ittifak ortakları ise söz konusu insanlık dramına karşı tek bir söylem geliştirmiyor.

Sözde aktivistler nerede?

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “Terör örgütü PKK, insanları kaçırarak ve zorla alıkoyarak büyük bir insanlık dramını gerçekleştiriyor. İnsan hakları ve demokrasi konusunda mangalda kül bırakmayan bir kesim ise ısrarla bu acı gerçeği görmezden geliyor. Terör örgütü PKK aleni bir şekilde insan haklarını çiğnemektedir. Bizde bir kesim ise sessizliğini sürdürüyor” dedi. Hürriyet hakkının hainler tarafından çiğnendiğini kaydeden Akbaş, “Bu yakıcı insan hakları ihlali karşısında, amalı, fakatlı cümlelerle devam eden açıklamalarda bulunuyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Terör en keskin şekilde kınanmalıdır. Özellikle insan hakları konusunda çalıştıklarını iddia eden STK bu duruma en sert tepkiyi göstermelidir. Eğer bu yapacak samimiyetten yoksunsalar, hükümete saldırmaktan vazgeçmelidirler. Zira böyle bir durumda hükümete saldırmak, dram gerçekleştiren esas failler gizlemektir” ifadelerini kullandı.

Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hukukçu Hasan İlter, “Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP, ‘demokrasi’ diyorsa, diktatörlük, barış diyorsa ‘savaş’, ‘halkların kardeşliği’ diyorsa düşmanlıktan bahsettiğini anlamalıyız. İmanı olmayanın vicdanı olmaz. İmansızların PKK’yı kınamasını beklemek beyhudedir. PKK tarafından alıkonulan vatandaşlarımız noktasında sessizliğini koruyan ve hükümete saldıranlar ise maşeri vicdanı yaralamaktadır” şeklinde konuştu. Ellerinde vatandaşlarımızın bulunduklarını kendi ağızlarıyla itiraf ettiklerini kaydeden İlter, “Bu bir itiraf niteliğindedir. Kuyrukları sıkıştığı için ılımlı mesajlar vermeye başladılar. Taktiksel bir adım. Bunların ve bunları destekleyen bütün yapıların kapısına kilit vurulmadığı sürece mücadeleden taviz verilmemelidir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Putsavar

KINAYAMAZ TABİKİ .SİLİVRİDE KOĞUŞ ARKADAŞI OLACAKLARR.BU CAAAHAAAPELİLERİ TAKDİR ETMEK LAZIMM GELECEK HAPİSHANE KOĞUŞ ARKADAŞLARINI KIRMIYORLARRR AFERİM SİZE KOKUŞMUŞ MAHALLELİ KIMIL ZARARLISI GURUP ZİNACILAR SİZİ AFERİM
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Van lı

Niye kınasın imralıdakini besle meclistekileri besle her yıl hazineden parti yardımını yap niye kınasın önce imralıyı meclisi temizle. İdam yasasını çıkar. eğer bunları yapma güçleri olmuyorsa bu hikayeler neden anlatılır hiç okumayan biri dahi bunları bilir. CHP nin de örgüt tarafından istila edildiğini de
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