Bu uygulama telefonunuzu yiyip bitiriyor! Duyunca şaşıracaksınız

Çoğu kişi, Yandex gibi yaygın bir arama motorunun akıllı telefonlarında ne kadar yer kapladığına hiç dikkat etmez. Ancak istatistikler sizi şaşırtabilir: sadece birkaç ay içinde, bu uygulama onlarca gigabayt alan kaplayabilir ve bunun çoğu, önbellek değil, hesabınızla ilgili bilgiler içeren programın verileridir.