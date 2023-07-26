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Teknoloji Bu uygulama telefonunuzu yiyip bitiriyor! Duyunca şaşıracaksınız
Teknoloji

Bu uygulama telefonunuzu yiyip bitiriyor! Duyunca şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2023-07-26 14:42:00 -
Bu uygulama telefonunuzu yiyip bitiriyor! Duyunca şaşıracaksınız

Çoğu kişi, Yandex gibi yaygın bir arama motorunun akıllı telefonlarında ne kadar yer kapladığına hiç dikkat etmez. Ancak istatistikler sizi şaşırtabilir: sadece birkaç ay içinde, bu uygulama onlarca gigabayt alan kaplayabilir ve bunun çoğu, önbellek değil, hesabınızla ilgili bilgiler içeren programın verileridir.

Cihazınızı önemli ölçüde hızlandırmak için uygulama ayarlarına gidin ve “Verileri Temizle” bölümüne ulaşın. Silme işlemini onayladıktan sonra, akıllı telefonunuzdan birçok gereksiz dosya silinecektir. Yerel tarama geçmişi, önbellek ve telefona gereksiz yere yüklenen diğer ayrıntılar silindiğinde telefonunuz eski hızına geri kavuşacaktır.

 Bu temizleme işlemini telefonunuzun yavaşlamasını engellemek için ayda bir kere düzenli olarak yapmanız yeterli olacaktır.

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