Bu utanç size yeter! Millet İttifakı FETÖ'nün tebriğini aldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle terk ettiği 6'lı masaya geri dönmesi en çok da FETÖ'cüleri sevindirdi. FETÖ firarileri tebrik mesajı atmak için birbiri ile yarıştı.
Millet İttifakı'nın yaşadığı krizin ardından dağılan masanın tekrar toplanması, FETÖ'cüler tarafından coşkuyla karşılandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyip, masayı zehir zemberek sözlerle terk eden Meral Akşener, kendince bir model geliştirip, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önerdi.
Düzenlenen tiyatro, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi ile tamamlandı.
Yeniden toplanan 6'lı masanın Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ilan etmesinden sonra, FETÖ'cüler tebrik mesajı için birbiri ile yarıştı.
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Hakan Şükür ve Can Dündar, Adem Yavuz Aslan gibi firari teröristlerin mesajları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.