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Dünya Bu utanç Müslüman ülkelere yeter: Ürdün Gazze'ye havadan yaptığı yardımları denize bıraktı, bölgede izdiham yaşandı
Dünya

Bu utanç Müslüman ülkelere yeter: Ürdün Gazze'ye havadan yaptığı yardımları denize bıraktı, bölgede izdiham yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 11:20:00 - 2024-02-27 11:21:34

Ürdün'ün Gazze'ye yönelik insani yardımları denize bırakması tepkilere yol açtı.

Ürdün'ün Gazze'ye yönelik insani yardımları denize bırakması tepkilere yol açtı.

Ürdün ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne, biri Fransız ordusuna ait bir uçakla olmak üzere, havadan insani yardım indirdiğini açıkladı.

Açıklamada yardımların "biri Fransız silahlı kuvvetlerine ait olmak üzere dört C-130 uçağıyla gerçekleştirildiği" belirtildi.

Hava indirmesi İsrail ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Kargo, nakliye uçaklarından paraşütlerle denize atıldı. Bazı Gazzeliler teknelerle yardımlara ulaşmaya çalıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Denize atılan insani yardımlara ulaşmaya çalışan Gazzelilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Gazze Şeridi'nde bir süredir açlık ve susuzluk sebebiyle ölümler yaşanıyor.

Buna karşın bölgeye gönderilen insani yardımların ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

ali

birileri müslüman ülkemi dedi.hani nerde.allahın laneti üstlerine olsun inşallah

İ. Keskin

Allah'ım dünya aleme rezil olduğumuz yeter. Sen bizleri bağışla!
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