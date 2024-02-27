Bu utanç Müslüman ülkelere yeter: Ürdün Gazze'ye havadan yaptığı yardımları denize bıraktı, bölgede izdiham yaşandı

Ürdün'ün Gazze'ye yönelik insani yardımları denize bırakması tepkilere yol açtı.

Ürdün ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne, biri Fransız ordusuna ait bir uçakla olmak üzere, havadan insani yardım indirdiğini açıkladı.

Açıklamada yardımların "biri Fransız silahlı kuvvetlerine ait olmak üzere dört C-130 uçağıyla gerçekleştirildiği" belirtildi.

Hava indirmesi İsrail ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Kargo, nakliye uçaklarından paraşütlerle denize atıldı. Bazı Gazzeliler teknelerle yardımlara ulaşmaya çalıştı.

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Denize atılan insani yardımlara ulaşmaya çalışan Gazzelilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Gazze Şeridi'nde bir süredir açlık ve susuzluk sebebiyle ölümler yaşanıyor.

Buna karşın bölgeye gönderilen insani yardımların ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News