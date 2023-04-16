Bu utanç Karamollaoğlu'na yeter! Canan Kaftancıoğlu'nun övgüsüne mazhar oldu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na övgüler yağdırdı.
Partisinin İstanbul'daki programında konuşan Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na övgüler dizdi.
Kaftancıoğlu, Karamollaoğlu için, "Bilge duruşuyla bizleri birleştirdi." dedi.
Aynı Kaftancıoğlu, Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca için, "Üniversitede Erbakan’ı ıslıklamıştık, bugün olsa yine yaparım" demişti.
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