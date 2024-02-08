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Siyaset Bu utanç Akşener’e yeter! Milletin vekili millete borç taktı
Siyaset

Bu utanç Akşener’e yeter! Milletin vekili millete borç taktı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 17:40:00 -
Bu utanç Akşener’e yeter! Milletin vekili millete borç taktı

Yozgat’ta milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili milletvekilinden parasını alamadığını iddia eden esnaf, astığı pankartla tepkisini dile getirdi.

Yozgat’ta milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili milletvekilinden parasını alamadığını iddia eden esnaf, astığı pankartla tepkisini dile getirdi.

Yozgat’ta bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kente geldiğini öğrenen esnaf, geçiş güzergahlarına ve bir binanın çatısına pankart asarak tepkisini dile getirdi. İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’dan parasını alamadığını öne süren esnafın astığı pankartta, “Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin” ifadeleri yer aldı. Pankart görenlerin dikkatini çekti.

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