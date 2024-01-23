Bu ürünler bağışıklık sistemini çökertip, organlara iflas bayrağını çektirebilir! Satın alıyoruz ama duyan büyük dehşete düşecek

YAĞLI GIDALAR

Özellikle büyük işletmelerde kullanılan hidrojenize yağlar yani sıvı yağın özel yöntemlerle katılaştırıldığı yağ çeşitleri vücuda zarar verebilmektedir.

Endüstriyel trans yağların zararları da son yıllarda gündem olan bir konudur ve Dünya Sağlık Örgütü endüstriyel trans yağlarının tümüyle kullanımdan kaldırılması yönünde çalışmalar da bulunmaktadır.

Kızartma yağlarının restoranlarda değiştirilmeden uzun süre kullanılması da daha zararlı hale gelmelerine neden olmaktadır.

Kızartmaların en sağlıklı hali az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olarak yapılan yöntemdir.

Bunun dışındaki kızartmalar besinlerin hem yararlı içeriğini yok etmekte hem de zararlı hale gelmesine bile neden olabilmektedir

BEYAZ ŞEKER

Beyaz şeker; şeker pancarından elde edilmektedir ve fruktoz ile glukozdan oluşmaktadır. İçinde protein, yağ, vitamin ya da mineral bulunmaz. Beslenme uzmanlarının çoğu rafine beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığını savunmaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek oranda beyaz şeker karaciğeri gereksiz yormaktadır ve birçok hastalığa yakalanma riskini de artırır. Beyaz şekeri azalttığınızda, tahıllardan ve baklagillerden de alabileceğiniz şekeri vücudunuz sağlıklı şekilde kullanabilir ve şeker ihtiyacınız karşılanır.

TATLANDIRICILAR

Yapay tatlandırıcılar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, monosodyum glutamat, sukraloz, aspartam ve sodyum benzonattır.

Yapay tatlandırıcılardansa Hindistan cevizi şekeri, akçaağaç şurubu ve bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılabilir; ancak bunların da çok kullanılmasında zararlı olabileceğine dair uzman görüşleri de bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü normal şeker için ise günde 25 gramı geçmemek gerektiğini söylemektedir.

PAKETLİ VE KONSERVE GIDALAR

Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır.

Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabilmektedir. Hazır cipsler yerine fırında ince dilimlenmiş patateslerden ya da lavaştan doğal cipslerinizi hazırlayabilirsiniz.

MARGARİN

Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir.

Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir. Margarin yerine olabildiğince doğal bitkisel yağlar kullanmanız daha sağlıklıdır.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, aspartam, phenylalanine, suklaroz, ageve, potasyum bromat, yapay aroma ve renklendiriciler, bromlu bitkisel yağ, BHA ve BHT en zararlı katkı maddeleridir.

Alışveriş yaparken içindekiler bölümünü okumanız faydalı olacaktır. Şüphe duymayacağınız süt ve süt ürünleri gibi gıdalar bile paketli hale geldiklerinde zararlı olabilmektedir.BEYAZ UN

Beyaz un en çok da temel besin kaynaklarımız olan ekmeklerde kullanılmaktadır ancak ne yazık ki buğdayın içerik açısından oldukça fakirleşmesiyle elde edilen beyaz unlu ekmekler çok da faydalı değildirler.

postaya göre: Beyaz un Dünya Sağlık Örgütü’ne göre içindeki klor dioksit maddesi yüzünden de zararlı olma potansiyeline sahiptir. Şu anki beyaz unlarla yapılan gıdaların çoğu kana ani karışarak şeker dengesini bozma riski taşımaktadır.