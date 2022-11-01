"Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor" diye zırvalamıştı! Sözde oyuncu Cihat Tamer'den haber var

Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor." diyerek kamuoyunun tepkisini çeken tiyatrocu Cihat Tamer, karşılaştığı muhabirlere söylediği sözlerle gündem oldu.

Şu sıralar, Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan yayınlara imza atan Fox'ta yayınlanan İyilik dizisinde boy gösteren Tamer, bir alışveriş merkezinde muhabirlerce görüntülendi.

Muhabirleri karşısında gören Cihat Tamer, "Beni tanımakta güçlük çektiniz herhalde, hayat acımasız. 80 yaşına gelince böyle oluyor. Tiyatroya devam ediyorum, dizilere de çağırırlarsa dede rolünde gidiyorum" dedi.

Cebini AK Partili belediyelerden dolduruyor!

Cihat Tamer'in, "din bağımlısı" diyerek kendince hedef aldığı ve "Dini siyasete, ticarete, yargıya sokarsanız işte böyle bir ülke çıkar ortaya." ifadeleri ile hedef almayı sürdürdüğü AK Parti'nin belediyelerinden cebini doldurduğu ortaya çıkmıştı. AK Partili Başakşehir ve Aksaray belediyelerinin desteği ile "İkinci Bahar" oyununu sahneleyen Tamer, yine AK Partili Zeytiburnu Belediyesi ile Kayseri'deki AK Partili belediyelerin sahnelerinden de faydalanıyor.