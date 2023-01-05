Bu ülkede tek adam olsaydı bu sözleri sarf edebilir miydin? Kılıçdaroğlu'ndan yargıya küstah tehdit

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haddini aşarak yargıya küstah tehditler savurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimleri kazanmasının ardından hükümet tarafından bir kumpas çevrildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, yine akla ziyan iddialar ortaya attı.

Bir yandan hak ve hukuktan dem vuran diğer yandan görevini yapan hakim ve savcıların yeri ve zamanı gelince hesap vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını asla unutmayacaksınız" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olmakla suçlayan ancak girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen istifa etmeyip CHP koltuğunu yıllardır işgal eden, bunun yanında kendisine karşı duranları partiden tek tek gönderen Kılıçdaroğlu'nun yargıyı açık açık tehdit etmesi "Bu ülkede tek adam olsaydı bu sözleri sarf edebilir miydin?" dedirtti.