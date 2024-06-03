Bu ülkede savcı ya da hakim yok mu? 1:24 saniye içinde bu sözleri sarf etti. Asıp kesiyor ve bunların hesabı sorulmuyor

Nevşin Mengü Youtube kanalından yaptığı konuşmada yaklaşık bir buçuk dakika içerisinde “Kesin bu yaz bir iç savaşın eşiğine geleceğiz… Korkunç köpek katliamı olacak… Sivas’ta şu an korkunç şeyler oluyor… Kafatasları parçalanacak… Büyük kentlerde milleti birbirine düşürecekler… Köpekler öldürülecek… Belediyelere kayyum atanacak…” sözlerini sarf etti. Aylardır aynı üslubu sürdüren Nevşin Mengü’ye bu güne kadar bir savcı hesap sormadı, sorduysa da gereği yapılmadı. İşte o 1 dakika 24 saniyelik video…

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