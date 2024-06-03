  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu ülkede savcı ya da hakim yok mu? 1:24 saniye içinde bu sözleri sarf etti. Asıp kesiyor ve bunların hesabı sorulmuyor
Gündem

Bu ülkede savcı ya da hakim yok mu? 1:24 saniye içinde bu sözleri sarf etti. Asıp kesiyor ve bunların hesabı sorulmuyor

Yeniakit Publisher
2024-06-03 10:59:00 - 2024-06-03 11:07:28

Gazeteci! Nevşin Mengü kendi YouTube kanalında tam 1 dakika 24 saniye içerisinde korkunç savaş çığırtkanlığı yaptı. Aylardır aynı üslubu sürdüren Mengü’ye bir ‘dur’ diyen yok. Kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor. Bu ülkede savcı ya da hakim yok mu?

Nevşin Mengü Youtube kanalından yaptığı konuşmada yaklaşık bir buçuk dakika içerisinde “Kesin bu yaz bir iç savaşın eşiğine geleceğiz… Korkunç köpek katliamı olacak… Sivas’ta şu an korkunç şeyler oluyor… Kafatasları parçalanacak… Büyük kentlerde milleti birbirine düşürecekler… Köpekler öldürülecek… Belediyelere kayyum atanacak…” sözlerini sarf etti. Aylardır aynı üslubu sürdüren Nevşin Mengü’ye bu güne kadar bir savcı hesap sormadı, sorduysa da gereği yapılmadı. İşte o 1 dakika 24 saniyelik video…

Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas
Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas

Gündem

Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sen ne yaptın böyle Nevşin Mengü! Tüm Türkiye bunu konuşacak
Sen ne yaptın böyle Nevşin Mengü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Gündem

Sen ne yaptın böyle Nevşin Mengü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"
CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Gündem

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Nevşin Mengü’nün ipliği pazara çıktı! Sende hiç utanma arlanma yok mu be kadın
Nevşin Mengü’nün ipliği pazara çıktı! Sende hiç utanma arlanma yok mu be kadın

Gündem

Nevşin Mengü’nün ipliği pazara çıktı! Sende hiç utanma arlanma yok mu be kadın

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu
Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Gündem

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Yunan'ın tahammülü yok da size ne oluyor? Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı!
Yunan'ın tahammülü yok da size ne oluyor? Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı!

Gündem

Yunan'ın tahammülü yok da size ne oluyor? Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı!

Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı'ya Avrupa medyasından kapak!
Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı'ya Avrupa medyasından kapak!

Gündem

Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı'ya Avrupa medyasından kapak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23