'Bu ülkede kimsenin din ve dua ile sorunu yok'

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Açıklama, Türkiye Düşünce Platformu adına Taşkın Koçak tarafından yapıldı. "Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Yargıtay ve benzeri kurum ve kuruluşların bina temel atma ya da açılış törenlerine katılıp dua etmesine ve yüce dinimiz İslam’ın hakikatlerini açıklayan konuşmalarına yönelik bazı sosyal medya ve televizyon programlarında maksadını aşan eleştirilerin yapıldığı gözlenmektedir." denilen açıklamada, "Vatandaşlarının neredeyse tamamına yakınını Müslümanların oluşturduğu ülkemizde aslında son derece doğal karşılanması gereken bu olgunun bazı kesimlerce manipüle edilmesi ve bağlamından koparılarak tartışılması vatandaşlarımızın kahir ekseriyetini rahatsız etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Milli ve manevi değerlerimiz ile sorunlarını Prof. Erbaş üzerinden ifşa ediyorlar

Açıklama şöyle devam etti:

"Ülkemizde kimsenin din ve dua ile bir problemi yoktur. Bu tür açılış ya da temel atma törenlerinde dua edecek en doğal merci Diyanet İşleri Başkanlığı ve kurumun tüzel kişiliği şahsında saygıdeğer Başkanımızdır. Din düşmanlığını bir dönem laiklik üzerinden millete ve memlekete boca eden aynı kesimin bu sefer ülkenin milli ve manevi değerleri ile sorunlarını Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden ifşa ettiği görülmektedir."



"Bizler Türkiye Düşünce Platformu olarak Ayasofya Camisi'nin açılışından başlayarak, bu kesimin, net biçimde açığa çıkan tutarsız önyargıları ile maksatlı ideolojik saplantılarına dayalı rahatsızlığını net olarak görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve değerli Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın yanından olduğumuzu beyan ediyoruz."