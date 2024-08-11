Bu ülkede her şey olabilirsiniz, ama rezil olamazsınız! İşkembeyi kübradan sallıyorlar

Ali Saydam, medya ve iletişim yönetiminde karar cümleleri kurmanın risklerine dikkat çekti. Saydam, özellikle enflasyon tahminlerinde yapılan hataların toplumda güven kaybına neden olduğunu belirtti. Yanlış tahminlerde bulunan uzmanların hatalarını kabul etmemesini eleştiren Saydam, bu tür davranışların itibar kaybına yol açtığını vurguladı. Ali Saydam, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İş, ilişki ve iletişim yönetimi konusunda aldığımız derslerden aklımızda kalan en iki önemli uyarı şunlardı:

1. Hüküm ve karar cümleleri kurmayın, kurmak zorunda hissediyorsanız iki kere düşünmek yetmez, üç kere düşünün.

2. Hiçbir zaman kendinizle ilgili dipnot kullanmayın.

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Son günlerde TV’lerde sık sık rastladığımız türden iki somut örnekle konuyu biraz daha açalım...

Mesela “İran, asla İsrail’e saldırmayacak. Çatışmayı Hizbullah üzerinden götürecek” ya da “Bunlar temmuz ayı enflasyonunu, Saray’dan aldıkları talimatla, 1,75 - 2,25 arasında açıklayacak; gerçeği söylemeyecekler”, tipik birer hüküm cümleleridir. TV izleyip de bunları duymayan kalmamıştır herhâlde...

Oysa Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıkladı. Yani, enflasyonla ilgili işkembeyi kübra ürünü bu açıklama çürümekte gecikmedi.

Fakat bir sorun vardı. Kimse utanmadı... “Hay Allah, kusura bakmayın” diyene rastlamadık. Kimsenin bu yanlış ve yanıltıcı açıklama nedeniyle finans ve ekonomi alanındaki uzmanlığına, itibarına leke sürülmesinden çekindiğine de şahit olmadık... Hani meşhur sözdeki gibi; “Bu ülkede her şey olabilirsiniz, ama rezil olamazsınız...” İşin ilginç yanı, bu sözü en çok kendileri kullanırlar... Bir psikolog arkadaşımız zamanında uyarmıştı; “Dikkat et Aliciğim, insanlar başkalarını eleştirirken aslında kendilerinden bahsederler” demişti. Öyle işte...

Gelelim ikinci uyarının örneğine... En sık rastlanan da budur aslında... “Ben dobra adamım”, “Hak yemem, hakkımı da yedirmem”, “Ben hiç yalan söylemem”...

Sadece bu iki kritere bakarak elinde çubukla ekrandan ahkâm kesen yorumcuları izlersek, o zaman hangilerine itibar edip hangilerini hiç dikkate almayacağınıza dair bir fikrimiz olabilir..."