  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü Samsung devi çipleri radarına aldı! Tarihi planını duyurdu! Bomba haber: 17 milyar doları...

Fransa'da tansiyon düşmüyor! İsyan çıktı, araçlar ateşe verildi

Müthiş haber beklenmedik yerden geldi! '11 milyar doları Türkiye'ye getirteceğiz' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı

Koreliler Türk devine para yağdırmaya geliyor! Bomba bayram bitmeden patlayabilir

Memur ve emekli merakla bekliyor! Zam ne zaman verilecek?

F-35'ler için tarihi Türkiye itirafı! Yunanistan ABD'nin alçak planını duyurdu

Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular

İstanbul Yenikapı sahilde tur teknesi battı

29 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Yaşam Bu ulaşım kartları 100. yıla özel
Yaşam

Bu ulaşım kartları 100. yıla özel

Yeniakit Publisher
2023-06-29 16:32:00 -
Bu ulaşım kartları 100. yıla özel

Darphanenin anı paraları ve postanenin anı pullarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin anı ulaşım kartı da eklendi. Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan Bursakart’ı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel tasarımla, sınırlı sayıda piyasaya sürdü.

Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılını Bursa’da birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bursa’da toplu taşıma araçlarında kullanılan Bursakart, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel bir tasarımla Bursalılarla buluştu. Üzerinde ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ yazılı kartlar iki farklı konseptte tasarlandı. Kırmızı beyaz renklerde hazırlanan kartların birinin ön yüzünde diğerinin ise arka yüzünde Türk Bayrağı bulunuyor. Her ikisinden de 100’er bin adet basılan kartlar sayesinde Bursalılar, hem Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü hatırasını uzun yıllar yaşatacak hem de bu kartları toplu ulaşım araçlarında da kullanabilecek.

Halen 2 milyon 466 bin adet aktif Bursakart kullanıcısının olduğu Bursa’da, yeni Bursakart alacaklara Cumhuriyet’in 100. Yılına özel tasarlanan Bursakart’lardan verilecek. Bunun yanında 100. yıl coşkusuna ortak olmak isteyen Bursakart sahipleri de istedikleri takdirde bu kartlardan alabilecek. Bursalılar 100. Yıl anı kartlarını, istasyonlardaki kiosklardan ya da BursaKart bayilerinden temin edebilecek.

Bugünlere kolay gelinmedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 100. Yıla özel tasarlanan Bursakart’ları Şehreküstü İstasyonu’nda kamuoyuna tanıttı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere kolay gelmediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle yirminci yüzyılın ilk çeyreği, hiç ama hiç kolay olmadı. Balkan Harbi'nden Birinci Cihan Harbi'ne varıncaya dek önemli badireler atlattık ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurduk. Allah'a hamdolsun artık Cumhuriyet'in yüzüncü yılındayız. Biz de 100’üncü yıla özel bazı çalışmalar yapıyoruz. İşte bunlardan biri de şehir içi ulaşımda kullandığımız Bursakart’ımız. İnşallah çok fazla talep edilir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, o dönemin büyüklerini, gazilerimizi, bütün ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim inşallah aldığımız emaneti en güzel şekilde ileriye taşımayı,  gelecek nesillere teslim etmeyi bizlere nasip etsin” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23