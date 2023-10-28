Bu üç siber güvenlik ihmale gelmez

Eğitim ve farkındalık çalışmaları tüm güvenlik stratejilerinin kritik bir parçası olsa da tek başlarına yeterli değil. Kuruluşların güçlü kontrol ve mobil cihaz yönetimi gibi araçlarla uygulanan çok sıkı güvenlik politikalarına sahip olması gerekiyor. Yüksek siber güvenlikli bir kurum kültürü oluşturmaya yönelik denklemin öğeleri "insanlar, süreç ve teknoloji olarak ön plana çıkıyor . Verizon verilerine göre, 2022 yılındaki tüm küresel ihlallerin dörtte üçü ( yüzde 74) "insan unsuru" içeriyor. Bu veri birçok durumda hata ve ihmallerin olduğunu, sonucunda da kullanıcıların kimlik avı ve sosyal mühendislik mağduruna dönüştüğünü gösteriyor.

Siber güvenliği artırabilmek için 2024 yılında üzerinde durulması gereken konular ve eğitimler üç başlık altında toplandı.

BEC dolandırıcılığı ve kimlik avı

Hedefli kimlik avı mesajlarından yararlanan iş e-postalarının güvenliğinin ihlal edilmesi (BEC) dolandırıcılığı, en çok kazandıran siber suç kategorilerinden biri olmaya devam ediyor. Bu türden kimlik avı saldırıları yıllardır yapılıyor ancak hala kurumsal ağlara yönelik saldırılarda en çok kullanılan yol olma özelliği taşıyor. Evden ve mobil çalışan kişilerin dikkatlerinin kolayca dağılması nedeniyle de kötü adamların hedeflerine ulaşma ihtimali daha da artıyor.

Uzaktan ve hibrit çalışma güvenliği

Uzmanlar uzun süredir, evden çalışanların güvenlik yöntemlerini önemsememe veya unutma ihtimalinin daha yüksek olduğu konusunda uyarılar yapıyor. Yapılan bir çalışma, çalışanların yüzde 80'inin, örneğin yaz aylarında cuma günleri evden çalışmanın kendilerini daha rahat hissettirdiğini ve dikkatlerinin dağıldığını kabul ettiğini gösterdi. Bu durumda, özellikle ev ağları ve cihazları kurumsal ortamlarda kullanılanlara göre daha az korunuyor ise, çalışanlar daha yüksek risk altında olabilir.

Veri koruma

Düzenleyicilerin uyumsuzluklara karşı önlem alması nedeniyle GDPR cezaları 2022'de yıllık yüzde 168 artarak 2,9 milyar Euro'nun üzerine çıktı. Bu, kuruluşların personellerinin veri koruma politikalarını doğru bir şekilde takip ettiğinden emin olmaları açısından oldukça önemli. Düzenli eğitim, en doğru veri işleme uygulamalarını akılda tutmanın en iyi yollarından biridir. Bu, güçlü şifreleme kullanımı, iyi parola yönetimi, cihazların güvende tutulması ve herhangi bir olayın anında ilgili kişiye bildirilmesi gibi önlemler anlamına gelir.

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