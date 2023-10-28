  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı
Teknoloji Bu üç siber güvenlik ihmale gelmez
Teknoloji

Bu üç siber güvenlik ihmale gelmez

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:35:00 - 2023-10-28 12:36:30
Bu üç siber güvenlik ihmale gelmez

BEC dolandırıcılığı ve kimlik avı, uzaktan ve hibrit çalışma güvenliği ile birlikte veri koruma önemli güvenlik başlıkları olarak öne çıkıyor.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları tüm güvenlik stratejilerinin kritik bir parçası olsa da tek başlarına yeterli değil. Kuruluşların güçlü kontrol ve mobil cihaz yönetimi gibi araçlarla uygulanan çok sıkı güvenlik politikalarına sahip olması gerekiyor. Yüksek siber güvenlikli bir kurum kültürü oluşturmaya yönelik denklemin öğeleri "insanlar, süreç ve teknoloji olarak ön plana çıkıyor . Verizon verilerine göre, 2022 yılındaki tüm küresel ihlallerin dörtte üçü ( yüzde 74) "insan unsuru" içeriyor. Bu veri birçok durumda hata ve ihmallerin olduğunu, sonucunda da kullanıcıların kimlik avı ve sosyal mühendislik mağduruna dönüştüğünü gösteriyor.

Siber güvenliği artırabilmek için 2024 yılında üzerinde durulması gereken konular ve eğitimler üç başlık altında toplandı.

 BEC dolandırıcılığı ve kimlik avı

Hedefli kimlik avı mesajlarından yararlanan iş e-postalarının güvenliğinin ihlal edilmesi (BEC) dolandırıcılığı, en çok kazandıran siber suç kategorilerinden biri olmaya devam ediyor. Bu türden kimlik avı saldırıları yıllardır yapılıyor ancak hala kurumsal ağlara yönelik saldırılarda en çok kullanılan yol olma özelliği taşıyor. Evden ve mobil çalışan kişilerin dikkatlerinin kolayca dağılması nedeniyle de kötü adamların hedeflerine ulaşma ihtimali daha da artıyor.

 Uzaktan ve hibrit çalışma güvenliği

Uzmanlar uzun süredir, evden çalışanların güvenlik yöntemlerini önemsememe veya unutma ihtimalinin daha yüksek olduğu konusunda uyarılar yapıyor. Yapılan bir çalışma, çalışanların yüzde 80'inin, örneğin yaz aylarında cuma günleri evden çalışmanın kendilerini daha rahat hissettirdiğini ve dikkatlerinin dağıldığını kabul ettiğini gösterdi. Bu durumda, özellikle ev ağları ve cihazları kurumsal ortamlarda kullanılanlara göre daha az korunuyor ise, çalışanlar daha yüksek risk altında olabilir. 

 Veri koruma

Düzenleyicilerin uyumsuzluklara karşı önlem alması nedeniyle GDPR cezaları 2022'de yıllık yüzde 168 artarak 2,9 milyar Euro'nun üzerine çıktı. Bu, kuruluşların personellerinin veri koruma politikalarını doğru bir şekilde takip ettiğinden emin olmaları açısından oldukça önemli. Düzenli eğitim, en doğru veri işleme uygulamalarını akılda tutmanın en iyi yollarından biridir. Bu, güçlü şifreleme kullanımı, iyi parola yönetimi, cihazların güvende tutulması ve herhangi bir olayın anında ilgili kişiye bildirilmesi gibi önlemler anlamına gelir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte yeni saldırı türü! Siber casusluk sınır tanımıyor!
İşte yeni saldırı türü! Siber casusluk sınır tanımıyor!

Dünya

İşte yeni saldırı türü! Siber casusluk sınır tanımıyor!

Tüm yöneticiler için yeni siber güvenlik eğitimi
Tüm yöneticiler için yeni siber güvenlik eğitimi

Teknoloji

Tüm yöneticiler için yeni siber güvenlik eğitimi

8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı
8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı

Yerel

8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı

Siber dayanıklılığı artıracak 8 öneri
Siber dayanıklılığı artıracak 8 öneri

Teknoloji

Siber dayanıklılığı artıracak 8 öneri

Otomotivde siber güvenlik tartışılacak! IAEC 2023 için geri sayıma başladı!
Otomotivde siber güvenlik tartışılacak! IAEC 2023 için geri sayıma başladı!

Otomotiv

Otomotivde siber güvenlik tartışılacak! IAEC 2023 için geri sayıma başladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23