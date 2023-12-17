Bu tuzağa düşme! Piyango haramdır

Sebahattin Ayan İstanbul

Bir yılbaşı safsatası öncesi Müslüman Türk halkı yine bir piyango tuzağıyla karşı karşıya. Milli Piyango İdaresi, 400 milyon Türk Lirası gibi devasa bir ikramiye vaadiyle harama davet etmeye devam ediyor. Özelleştirildikten sonra insanları kumara teşvik için her yolu deneyen, kimi zaman milli ve manevi şahsiyetleri bile biletlerinin üzerine basan kuruluş, bu yıl da ahlaksızlığın dibine vurdu. Büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca insan, piyango gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başlarken kısa yoldan zengin olmanın hayaliyle birden fazla bilet alarak çoluk çocuğunun rızkını harama yatırıyor. Kumar oynamanın haram olduğunu bildikleri halde “Büyük ikramiyeyi kazanırsam bağış yapacağım, gariban sevindireceğim” gibi sözlerle vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar. Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala, gazete ve televizyon reklamları ile vatandaşlar kumar bataklığına çekilmeye çalışılırken, ilahiyatçılardan “Harama bulaşmayın” uyarısı geldi.

“Zilli” piyango

akit’e konuşan TÜM-DİN-DER Başkanı Metin Kaçar, şu uyarılarda bulundu: “Milli Piyango domuz eti gibi, içki gibi kesinliği tartışılmayacak haramlardandır. Bunu ister benim devletim yapsın ister özelleşsin kumarın, haramın millisi olmaz. Milli Piyango ifadesi zaten baştan beri yanlıştır. Milli, demek bir insanın hem dini hem tarihi hem kültürü ile ilgili olan duyguları demektir. Maalesef bu güzel terimler yerli yerince kullanılmadığı için bunları dilimize oturttular. Ancak biz ‘zilli’ piyango diyebiliriz. Hakaret içeren cümleler kullanmamız lazım. Çünkü Allah’ın yasakladığı bir haramın millisi de olmaz dinisi de olmaz manevisi de olmaz haram haramdır. Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerim’de Maide suresinde, ‘Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?’ ayetiyle yasaklamıştır. Allah’ın haram kıldığı bir şeyi devlet eliyle yapmak da yanlıştır. Özelleştirsek de yanlıştır. Ancak vatandaş da fert olarak bunu devlet niye yapıyor cümlesinin arkasına gizlenerek, sığınarak bu yanlışı devam ettiremez. Yarın kıyamet gününde devlet faizi teşvik ediyordu, devlet piyangoyu teşvik ediyordu, devlet kumarı teşvik ediyordu onun için yaptım sözü Allah katında savunma adına hiçbir geçerliliği olmayan bir cümle olacaktır. Bu nedenle şahıslar da ‘ben müminim, ben Müslümanım Allah bir şeyi haram kılmışsa benim için bitmiştir’ cümlesini söyleyecek kadar imanını, İslam’ını, Kur’an’ını konuşturmalıdır. Piyango gibi kumara bulaşarak ahiretimizi yakmayalım.”

Her çeşidi yasak

Dr. Öğr. Üyesi M. Abdülmecit Karaaslan da, şunları söyledi: “Piyango, belirli aralıklarla sene boyunca çekiliş yapılıp Müslümanlar bilerek veya bilmeyerek bu harama girmekle beraber özellikle yılbaşı münasebetiyle büyük çekilişi yapılması nedeniyle bazıları da her zaman oynamıyorum senede bir şeyden bir şey olmaz niyetiyle bu harama girmektedirler. Piyango, loto, toto, müşterek bahis, altılı ganyan gibi şans oyunları, müçtehid denilen İslam bilginlerinin verdiği ölçüler içinde kumar kapsamında görülüp, haram hükmündedir. İslam’dan önceki Câhiliyye döneminde insanlar oklar üzerine işaretler koyar, oktaki çıkan işarete göre birbirlerinden para alır veya günlerinin iyi mi kötü mü geçeceğinin falına bakarlardır. İslâmiyet kumarın her çeşidini haram kılmıştır. Piyango gibi çığırından çıkmış Batı’dan alınan kötü bir oyunun başına ‘Millî’ kavramının getirilerek sanki Müslüman Türk’ün kadim geleneğinde olduğu izleniminin verilmesi, Müslüman Türkün manevi değerlerine bir hakarettir. Bu çekiliş ister iki kişi kendi arasında ister aracı bir devlet veya özel kurum aracılığıyla yapılsın aralarında bir fark yoktur. İkisinin de hükmü haramdır. Şimdiye kadarki tecrübe; bu şekil piyango ile para kazananların çoğuna bu paranın yaramadığı hayatlarının mahvolduğunu göstermiştir. Kumar toptan yasaklanmalı.”